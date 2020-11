La motospazzatrice prende fuoco e l'autista non se ne accorge: lo fermano (e spengono il rogo) i carabinieri

Si sono accorti che la motospazzatrice che procedeva davanti a loro stava prendendo fuoco e con un tempestivo intervento hanno scongiurato il peggio.

Una pattuglia di carabinieri di Zibello, che stava transitando in località San Michele campagna, nell'immediata periferia fidentina, si è accorta che il mezzo per pulire le strade che si trovava davanti a loro stava andando a fuoco e i militari non hanno perso tempo. Hanno superato il mezzo, facendolo fermare e invitando l'operatore alla guida a scendere. Quindi con l'ausilio di un estintore hanno domato il principio d'incendio, prima che potesse intaccare tutto il mezzo. I carabinieri sono così riusciti a circoscrivere il rogo in breve tempo.

L'operatore che guidava la moto spazzatrice non si era accorto di nulla, anche perché fumo a fiamme si stavano sprigionando dalla parte posteriore del mezzo e quindi non avrebbe potuto vederli. Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai carabinieri per la tempestività con cui sono intervenuti.

r.c.