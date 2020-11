Luoghi della cultura chiusi ripiegano sul web

KATIA GOLINI

«Esistere è resistere» dice Stefano Massini, attore, scrittore, autore di teatro, uno insomma che di cultura se ne intende. Non sono bastati gli appelli, i dati, le petizioni lanciate dal mondo della cultura che unito più che mai implorava il governo di non sospendere le attività. Tutto però resta inesorabilmente chiuso: teatri, sale da concerto, cinema, musei, archivi sono inaccessibili. Non resta quindi che rifugiarsi nel web o in tv. Non è la stessa cosa, ma è qualcosa.

Chi ha i mezzi prova a reagire. In un clima mesto, aggravato dalle prospettive incerte, c'è chi si attiva per tenere accesa una fiammella.

TEATRI E SALE CONCERTO

I teatri non si arrendono. Fa scuola il Teatro Due, che solleva il sipario su vecchi spettacoli cult ogni settimana sul canale You Tube (Teatro Due Parma). Il Teatro Regio è al lavoro per produzioni che andranno online e nelle tv locali nei giorni delle feste. E lo stesso sta facendo il Lenz. Non è come ritrovare il pubblico in carne e ossa, ma almeno non c'è il vuoto.

Anche Fondazione Toscanini non si arrende. «La Toscanini è tutt'altro che chiusa - spiega Alberto Triola, sovrintendente e direttore artistico -. Stiamo trasmettendo in live streaming i concerti già programmati per la stagione in corso e altrettanto faremo per i prossimi, assai prestigiosi, con Fabio Biondi (28 novembre) e Federico Maria Sardelli (5 dicembre). Altri ancora sono in corso di registrazione per una futura diffusione. Lavoriamo per quanto ci è possibile, rispettando al massimo tutte le procedure previste, e con un rigoroso protocollo di sicurezza. La solidità degli equilibri della Fondazione ci consente, al momento, di proseguire l'attività con le sole forze del nostro bilancio e, allo stesso tempo, riteniamo che le risorse pubbliche messe a disposizione per i meccanismi di ammortizzatori sociali oggi così necessari debbano andare a quanti, in questi terribili mesi, non hanno alternative percorribili. Stiamo usando questo tempo per elaborare una nuova strategia che faccia tesoro della dura lezione impartita dall'emergenza sanitaria e concretizzare molti nuovi progetti, alcuni dei quali indubbiamente innovativi, che annunceremo non appena sarà possibile farlo. Sul piano artistico la nuova stagione 2021 è pronta da tempo, ma le incertezze sui tempi della ripartenza rendono impossibile lavorare su ipotesi a lunga scadenza. Prudenza certamente, ma senza soccombere a paure e soprattutto senza tradire la nostra mission. Sicuramente resterà lo streaming, almeno fino a quando sarà possibile continuare l'attività produttiva “intra moenia”: da inizio ottobre a fine novembre abbiamo raggiunto circa 50mila persone con il nostro streaming, con oltre 34mila visualizzazioni e una media di spettatori stabilmente collegati di 350. Il massimo è stato raggiunto con il concerto beethoveniano diretto dal maestro Onofri con 500 spettatori circa: un segnale importantissimo di cui dobbiamo tenere conto in attesa di tornare ai concerti dal vivo».

TOUR VIRTUALI

Serrate le porte anche di mostre e musei. A Palazzo Bossi Bocchi, sospesa per l'ennesima volta la mostra dedicata alla Certosa di Stendhal raccontata da Carlo Mattioli, rimandati i tradizionali appuntamenti settimanali di approfondimento e in stand-by i laboratori per i bambini, si tiene per mano il pubblico con iniziative online come il Virtual Tour 360° di Parma 2020+21, un'immersione virtuale nei luoghi più importanti di Parma capitale italiana della cultura e nelle sale del Palazzo che ospita le collezioni di Fondazione Cariparma. Continua inoltre #Respirid'arte#, viaggio tra le opere della collezione (tutto accessibile attraverso il sito www.fondazionecariparma.it, nella sezione Attività culturali). «La cosa commovente - spiega Francesca Magri, responsabile iniziative culturali - è che quando avvisiamo di una nuova proposta c'è addirittura chi ci scrive per ringraziare. C'è fame di cultura. Le persone ne hanno bisogno. Viviamo tutti un momento di grande frustrazione. Nessuno nega l'emergenza, ma ci siamo attrezzati per garantire sicurezza totale al nostro pubblico e poi ci hanno fatto chiudere tutto. Durante le giornate Fai in ottobre abbiamo dimostrato di saperci organizzare: prenotazioni, tracciamento, piccoli gruppi, misurazione della temperatura, tutto è filato liscio anche perché le persone sono preparate ad affrontare la situazione. E' davvero un peccato non poter continuare le attività perché da noi la sicurezza è assicurata. Nel frattempo cerchiamo di programmare le attività del prossimo anno, dalla mostra sulla scultura del Novecento in primavera qui a Palazzo Bossi Bocchi a “I Farnese: architettura, arte, potere” in autunno in Pilotta».

SETTIMANA DI MARIA LUIGIA

Spera ancora che non cada nel vuoto la tradizionale "Settimana di Maria Luigia" la direttrice del museo Glauco Lombardi Francesca Sandrini. «In questo clima di incertezza è difficile programmare. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succede. Il 12 e il 17 dicembre sono rispettivamente gli anniversari della nascita e della morte della duchessa. Ogni anno abbiamo promosso iniziative ma questa volta è difficile prevedere. Se il 4 ci faranno riaprire siamo pronti, altrimenti salta tutto. Resto convinta che cultura e scuola avrebbero dovuto essere una priorità. Purtroppo sembra che non sia così».

LIBRI IN PRIMO PIANO

Porte chiuse anche all'Ape Museo, sede di Fondazione MonteParma. il bookshop è rimasto aperto con nuovi orari (da lunedì a sabato, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18) per la vendita dei libri della casa editrice Mup, con diverse offerte speciali e promozioni. Inoltre Mup Editore, ogni secondo e quarto martedì del mese, propone sui propri canali YouTube e social, la rassegna «Assaggi di libri», video della durata di 10 minuti per far conoscere temi, pubblicazioni e autori. Si continua inoltre a pubblicare sulle nostre pagine social (Facebook @apeparmamuseo e Instagram ape_parma_museo) una serie di notizie, immagini, aneddoti e curiosità sulle attività culturali e artistiche di APE Parma Museo, al fine di tenere aperto il canale di comunicazione e scambio con tutti gli appassionati durante questo delicato momento.

L'ASSESSORE GUERRA

Torna a ribadire concetti già espressi l'assessore alla Cultura Michele Guerra. «Basterebbe stabilire regole, anche severe, e riaprire. Valutate le specificità dei singoli luoghi, contingentando gli ingressi, si potrebbe ripartire. Ovviamente la priorità sarebbe la sicurezza, ma la sicurezza nei luoghi della cultura si può garantire».