Montechiarugolo, addio allo storico del territorio

NICOLETTA FOGOLLA

MONTECHIARUGOLO Il territorio comunale di Montechiarugolo ha perso un appassionato cultore della storia locale. Nei giorni scorsi, nella sua casa di Basilicagoiano, si è spento Vittorio Barbieri, 84enne ex insegnante, storico e autore di diversi libri in materia, romagnolo di nascita e parmigiano d’adozione. Peraltro, in passato aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra sezione di Parma. «Mio zio – spiega il nipote Paolo Vasini – era abbastanza sagace. Pur avendo un modo di fare un po’ distaccato, era continuamente preso dalla storia del luogo in cui viveva, a cui dava voce attraverso i suoi libri. Era come se, in ogni cosa, cercasse di trovare qualche messaggio universale. Amava tanto il territorio locale e, nel contempo, continuava a essere particolarmente legato alla sua terra natia e lo ripeteva spesso».

L’ottantaquattrenne scomparso, dotato di un modo di fare garbato e signorile, amava fare delle battute scherzose e ironiche, ma sempre nel segno di un’acuta intelligenza. Attualmente viveva da solo, in una palazzina a due piani, dopo la scomparsa dell’amata moglie Giovanna Fontanili, avvenuta circa due anni fa, con cui condivideva pressoché tutto: dalla passione per l’insegnamento, visto che anche lei era una maestra, a quella per la montagna. Nello stesso stabile di Barbieri abitano, da una quarantina d’anni, i coniugi Venturini, insieme al figlio Alberto.

«Vittorio – afferma Alberto – è stato per me, insieme alla moglie Giovanna, quasi una persona di famiglia. Ha fatto parte anche della mia infanzia. Con lui, andavo spesso a fare footing. Ogni cosa era fattibile, divertente, giocosa. Solitamente, alla mattina, si svegliava presto e andava a comprare la Gazzetta, riportando poi le notizie fresche. Era un italianista, amante della cultura e della storia. Aveva scritto alcuni libri sulla storia locale e di Parma e su personaggi illustri, oltre a racconti, pubblicati pure sul Resto del Carlino». Barbieri era nato a Bagnara di Romagna, vicino a Lugo, in una famiglia composta, oltre che da lui e dai suoi genitori, da due fratelli e una sorella. A circa dieci anni, era giunto all’Istituto Don Gnocchi di Parma, in quanto aveva avuto bisogno di assistenza, dopo aver riportato dei danni a una gamba e alle falangi di due dita della mano, provocati dallo scoppio di una bomba, presa a sassate insieme ad alcuni amici. In seguito, l’ottantaquattrenne scomparso era rimasto come convittore, frequentando poi la scuola dell’obbligo e l’Istituto magistrale. Dopo il diploma, aveva ottenuto l’incarico di maestro nella scuola elementare di Marano, abitando anche nell’edificio e, parallelamente, proseguito gli studi, fino a conseguire la laurea in Lettere a Torino e insegnare poi italiano, storia e latino alle scuole medie di Traversetolo. Da tanti anni si era trasferito a Basilicagoiano, insieme alla moglie. I funerali di Barbieri verranno celebrati oggi, alle 9.45, partendo dalla Sala del commiato di Monticelli, per la chiesa parrocchiale di Basilicagoiano.