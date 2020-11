Se strade e aree verdi diventano discariche

LUCA PELAGATTI

C'è anche chi, come si usa oggi sui social, per chiedere aiuto ha inventato un hashtag: #navigliopulito. Dalle parti di via Verona, invece, si preferisce usare la fotocamera del cellulare e raccontare il parco invaso di immondizia (c'è persino un water) e, con il buio, popolato di figure poco rassicuranti. In via Liani, dalle parti di via Langhirano, gli abitanti raccontano di una strada trasformata in discarica. Con i topi che festeggiano nell'immondizia.

Da nord a sud, in quartieri diversi: stessa situazione. Molte strade sono frequentate da incivili che creano vere e proprie discariche. Mentre la manutenzione non abbastanza frequente rende tutto più difficile.

VIA PONTASSO

È il caso di via Pontasso, all'altezza più o meno del civico 102 e 104, dove un bidoncino è perennemente strabordante di immondizia. E, come lamentano i residenti, viene svuotato con frequenza mensile e solo dopo ripetute segnalazioni.

VIA LIANI

Ancora peggio il quadro in via Liani, dove gli abitanti, esasperati, parlano di «una carreggiata invasa dalla vegetazione che ha sovrastato guardrail e cartelli» e dove vengono abbandonati «rifiuti di ogni tipo».

VIA VERONA

Non solo immondizia e trascuratezza invece nella richiesta di intervento che arriva da via Verona, dove l'area verde in effetti per qualcuno è lo spazio giusto per liberarsi di oggetti di ogni genere (e la foto che pubblichiamo parla chiaro). Secondo quanto segnalato dai lettori, infatti, ci sarebbe anche un evidente problema di lampioni lungo la strada che passa dietro il Penny market e vicino al Cup: qui, dopo il tramonto, mancherebbe un'adeguata illuminazione. E il buio, si sa, diventa il comodo nascondiglio di chi spaccia.

STRADA NAVIGLIO ALTO

Alla luce del sole invece quello che accade in strada Naviglio Alto, dove anche nelle ultime ore i residenti si sono rimboccati le maniche per raccogliere i cumuli di oggetti lasciati sul ciglio della strada.

E c'è di tutto, dai resti di pasti di fortuna abbandonati probabilmente da qualcuno che senza una casa si accampa dove può - e questo spiega i contenitori di cibo d'asporto, le lattine e le bottiglie –, ma anche, e questo è più grave, macerie di cantieri edili, rifiuti industriali e persino calchi di dentature. Che difficilmente possono essere stati persi per una sbadataggine.

«Abbiamo raccolto lo sporco e chiesto l'intervento di Iren – è il messaggio che arriva da chi ci abita –, ma soprattutto lanciamo un appello ai residenti della zona per esporre uno striscione con #navigliopulito e presidiare la zona. Rispettare la natura appena fuori città significa rispettare noi stessi».