1918, la «spagnola» a Parma: cronaca dell'ultima grande epidemia

Cecilia Boggio Tomasaz è una docente di italiano e storia presso l'Istituto tecnico industriale statale «Leonardo da Vinci» di Parma e studiosa di storia locale. Sulla «spagnola» ha realizzato un'accurata ricerca, che è stata pubblicata cinque anni fa sulla rivista Aurea Parma (anno 2015, fascicolo III). Di seguito ne proponiamo uno stralcio.

Il 1918 fu per l'Italia un anno particolarmente impegnativo: la disfatta di Caporetto nell'autunno 1917 aveva causato lo sfondamento del fronte dall'Isonzo al Piave e aveva reso necessari nuovi sforzi sia a livello militare che civile.

D'altra parte, i problemi che assillavano all'interno il Paese non accennavano a placarsi: le disposizioni per il contenimento dei consumi e il razionamento, la precarietà di sussistenza delle persone esasperava la popolazione che sempre meno tollerava i sacrifici imposti.

Anche a Parma, come nelle altre città italiane si temevano ondate di disfattismo, serpeggiavano le polemiche e il clima si faceva sempre più rovente come si evince dalle pagine della “Gazzetta di Parma” del tempo.

Sul fronte sanitario internazionale, già dall'inizio del conflitto, si erano avanzate previsioni molto pessimistiche: la circolazione di uomini e animali, la promiscuità delle truppe nelle zone di guerra e il crollo delle norme igieniche con la conseguente diffusione di infezioni, le carenze nutritive e l'esposizione allo stress avevano fatto temere un poderoso aumento delle patologie e delle epidemie tra la popolazione civile e militare. In effetti erano comparse nuove malattie, genericamente chiamate “febbri”, e si erano ripresentati diffusi focolai di colera, morbillo, tifo, scarlattina, encefalite, così come dissenterie e malattie veneree, ma fino all'estate 1918 la situazione era stata tenuta sotto controllo benché ormai anche il personale medico e sanitario cominciasse a scarseggiare, anch'esso falciato dalle artiglierie durante le battaglie, catturato dal nemico o impegnato sul territorio in altre attività assistenziali.

LA COMPARSA

Nella primavera del 1918 comparve in Europa una nuova epidemia che in Italia chiamarono “spagnola” perché si pensava provenisse dalla Spagna. E in effetti, benché il primo luogo dove essa si manifestò fosse un campo di addestramento dell'esercito americano nel Kansas, fu sulla costa settentrionale spagnola che fu segnalata per la prima volta in Europa: era il marzo 1918.

Nel mese di aprile l'influenza si manifestò in Francia, tra maggio e giugno in Inghilterra, Scandinavia, Germania, Cina e Giappone, benché con carattere tendenzialmente poco aggressivo.

Anche in Italia si ebbe una prima diffusione in maggio ma tra giugno e luglio la “spagnola” si diffuse tra l'esercito. In agosto il contagio colpì i 1600 uomini stanziati nel campo di addestramento militare a Calestano, sull'Appennino parmense: cinquecento furono i contagiati e tredici i morti.

LA SECONDA ONDATA

Tra la fine dell'estate e l'autunno si ebbe la seconda ondata dell'epidemia, la più virulenta, forse in seguito ad una mutazione o ad uno scambio genetico di due ceppi del virus, che degenerò in una vera e propria pandemia.

I sintomi presentavano aumento della temperatura accompagnato da brividi, profonda stanchezza, indolenzimento lombare e dolori alla nuca, cefalea e tosse.

L'andamento della malattia raggiungeva l'acme in ventiquattro ore e declinava dal terzo giorno ma comportava forti rischi di ricadute e complicazioni cerebrali, gastroenteriche e soprattutto broncopolmonari che portavano facilmente alla morte del paziente.

UNA CATASTROFE SANITARIA

Si trattava di una vera e propria catastrofe sanitaria che sembrava completare l'opera dei nuovi strumenti bellici: nelle ondate che attraversarono i continenti tra il 1918 e i primi mesi del 1919 si calcolano circa ventuno milioni di morti, in Italia si ebbero circa 600.000 decessi. In alcuni paesi vennero a mancare intere classi di età, ci fu un incremento degli orfani e alcune famiglie scomparvero del tutto.

La popolazione si ritrovò a vivere con sgomento un evento che sovvertiva la naturale gerarchia del lutto, colpendo in particolare le giovani generazioni e tendenzialmente risparmiando le fasce più anziane, e che, circondata da incertezza diagnostica, rievocava nell'immaginario antiche paure e credenze.

Senza dubbio in Italia fu immediatamente messa in atto un'azione di contenimento della psicosi collettiva da parte delle autorità civili e militari: era necessario che lo spirito della popolazione non venisse minato per potere resistere e combattere le fasi decisive del conflitto.

MASSIMA SEGRETEZZA

Fin dalla primavera fu impedita con cura la circolazione delle notizie attraverso la consegna del silenzio stampa e la censura militare: sulle pagine dei giornali la notizia comparve spesso con scarso rilievo, minimizzata o addirittura, nei primi tempi, smentita.

A Parma i primi riferimenti alla presenza del contagio comparvero sulla “Gazzetta”, alla fine dell'agosto 1918 ma si trattava di notizie che miravano a negare la presenza di un'epidemia in città: in un articolo del 23 agosto si legge che erano state messe in giro notizie gravi sulla salute pubblica ma non bisognava «prestar fede a queste perfide voci».

Il 29 agosto si leggeva ancora di «voci esageratissime, false e disfattiste» che circolavano nella città: «persone giunte ieri da città vicine […] ci hanno detto poi che nelle loro città si era fatta correre una ben triste novella: che a Parma vi è la desolazione, che regna la morte e la gente cade per le vie ad ogni istante presa da un terribile e inesplicabile male […] un provvedimento eccessivo ha gettato l'allarme e su quello i disfattisti hanno lavorato…».

MORTI PIÙ CHE RADDOPPIATI

Più avanti si annunciava che la malattia diffusa era «una broncopolmonite diplostreptococcica che i nostri sanitari conoscono e curano assai bene». Solo in alcuni casi poteva avere conseguenze gravi e letali e si aggiungeva che «la malattia di moda — come la popolazione la chiama — va diminuendo di virulenza» e a questo proposito si faceva riferimento alle dichiarazioni di morte presentate all'Ufficio di Stato Civile e riportate sulle stesse pagine: nella settimana dal 19 al 25 agosto 1918 erano morti 17 bambini piccoli, 8 giovani donne, 47 giovani uomini di cui 37 militari, 3 persone anziane. In totale 77 persone, un numero di morti pari, secondo l'articolista, a quello che di solito si presentava nel periodo invernale e che inoltre comprendeva ben 37 militari. Un numero – veniva dichiarato – che superava di poco più del doppio quelli dello stesso periodo dell'anno precedente: si trattava dunque solo di un semplice malanno estivo anziché invernale e le voci di desolazione e di morte relative a Parma erano solo «azioni di malanimo» che andavano a danno della città.

RACCOMANDAZIONI SANITARIE

L'articolo riportava comunque consigli sanitari relativi alla pericolosità della tosse e delle espettorazioni: vennero raccomandati un corretto uso delle sputacchiere, lavaggi e disinfezioni, spargimenti di latte di calce sui pavimenti, lavaggio delle lenzuola degli infetti.

Nella settimana successiva, dal 26 agosto al 1 settembre, il numero dei deceduti aumentò in modo evidente e raggiunse un totale di 113 persone: in particolare si registrarono i decessi di ben 24 bambini piccoli, 13 giovani donne, 63 giovani uomini dei quali 47 militari e infine 12 persone anziane.

Alla fine del mese i morti in totale furono 483, mentre i dati sulla mortalità complessiva ad esempio dell'anno 1911, in periodo prebellico, si attestavano su una media di circa 121 decessi al mese, e quelli del mese di settembre del 1917, anno di guerra, risultavano 115. La portata dell'epidemia sul territorio non era dunque più controvertibile.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI

Secondo la “Gazzetta di Parma” del 3 settembre solo pochi casi avevano manifestato complicazioni bronco-polmonari: a partire dal 20 agosto – diceva l'articolo - si erano avuti circa un migliaio di infetti: 32 casi avevano avuto esito letale ma fortunatamente le misure prese dalle autorità militari e sanitarie avevano già circoscritto l'epidemia che si sperava andasse via via diminuendo tra civili. Si confidava che la popolazione «mantenesse il buon senso necessario, efficace a combattere la malattia». Si raccomandava quindi l'igiene personale e la pulizia, di evitare gli assembramenti e gli stravizi e di mantenere la calma, ricordando che era opportuno gli ammalati fossero assistiti da un solo famigliare e fossero limitate del tutto le visite.

Si avvisava inoltre che l'autorità cittadina aveva sospeso gli ingressi al cimitero.

Il 4 settembre si legge che i cittadini avevano chiesto disinfezioni su larga scala nei luoghi pubblici: attorno alle fontane dove alcune massaie lavavano le lenzuola degli infermi, in certe strade definite «eccentriche» – da intendere come particolarmente sporche – e si fa anche riferimento a letamai in fondo ad alcuni borghi e al sudiciume che c'era sotto i ponti e sotto i portici della SS. Annunziata o nei «monumenti vespasiani».

In città i luoghi pubblici erano ancora molto frequentati: i teatri e cinematografi in funzione erano diversi e dal 7 luglio erano stati riaperti i bagni pubblici che erano molto frequentati, sia nelle docce individuali sia nella vasca natatoria. Dal giornale sembra di capire che dal 29 agosto all'8 settembre solo il cinema Edison tenne chiuso per la disinfezione dei locali.

SCARSA IGIENE

Sulle pagine della “Gazzetta” si ribadiva quindi continuamente la necessità della pulizia: se questo da una parte rivela l'insufficienza delle strategie delle autorità per combattere il contagio, dall'altra denuncia una situazione igienica della popolazione complessivamente ancora molto primitiva. L'epidemia infatti mise in luce il degrado igienico che ancora attanagliava le città e gli spazi urbani: non erano infrequenti i pollai, le conigliere, l'uso promiscuo di locali per uomini e animali, portici e piazze «molto sudice», letamai a cielo aperto nei quartieri più popolari… il concetto di igiene era ancora vago e variegato tra la gente anche a seconda delle condizioni sociali. Occorreva raccomandare l'uso di strofinacci e scope per la casa, la pulizia della bocca e delle altre parti del corpo, si faceva riferimento alla consuetudine di tenere sputacchiere tascabili.

LA CURA... CON IL VINO

È interessante la notazione relativa al consumo di vino: «il pubblico ha stimato opportuno aggiungere come mezzo di difesa l'uso molto generoso del vino, ma nessuno l'ha mai additato come distruttore di microbi e tutti come principale abbreviatore della vita umana…».

Peraltro gli stessi disinfettanti erano carenti, mancava in molte case l'acqua corrente e le forze della sanità pubblica erano state reclutate per la guerra.

LA CITTÀ? UN OSPEDALE

La città durante il conflitto fu trasformata, infatti, in un immenso ospedale delle retrovie: furono circa 160.000 i feriti che passarono per le strutture sanitarie rese funzionanti in città. L'organizzazione sanitaria dell'esercito a partire dal 1915 prevedeva oltre a ospedali da campo e posti di medicazione nei pressi del fronte, anche un sistema di ospedali territoriali nell'interno del Paese: a Parma già in tempo di pace era presente un Ospedale Centrale Militare nell'ex Convento dei Servi, vicino a via Aurelio Saffi con una capienza di circa cento posti letto. Durante la guerra vennero via via requisiti ed adibiti a ospedali militari anche altri edifici come scuole e monasteri mentre passarono a disposizione delle autorità militari numerosi posti letto dell'Ospedale Maggiore. Il peso sanitario che la città stava sopportando quando si presentò l'emergenza spagnola era dunque già ingentissimo.

Nell'articolo della Gazzetta datato 8 settembre 1918, a proposito dell'epidemia in corso, si informava che la popolazione aveva associato l'influenza alla malattia “spagnola” di cui si parlava sui giornali ma che in realtà ancora non si aveva certezza di cosa veramente fosse.

Del resto, in Europa, i pareri sulla natura di questa malattia erano discordi e non si era mai arrivati a conferme da esami batteriologici.

L'ISOLAMENTO DEL BACILLO

A Parma, nell'istituto di igiene cittadino, in alcuni casi gli esami avevano isolato, come in altre nazioni europee, il “bacillo di Pfeiffer” responsabile di epidemie influenzali, in altri casi il diplostreptococco.

A partire dai primi di settembre, comunque, la presenza dell'epidemia sul territorio fu drammaticamente evidente e dal 5 settembre vennero proibiti i cortei funebri per le vie della città: le salme potevano venire accompagnate solo dai congiunti strettissimi.

VIETATI I FUNERALI

Così come la guerra anche l'epidemia colpì la popolazione con un altro trauma, quello del lutto non compianto: il divieto di organizzare cerimonie e cortei funebri, di fare visite e veglie ai defunti, di assembramenti e commemorazioni fece sì che il dolore rimanesse imprigionato ed inespresso. I riti funebri in tutte le civiltà hanno la funzione di favorire il distacco, di dare espressione al dolore e di attraversare le fasi della privazione in modo da poter elaborare il lutto. La morte senza cordoglio e cerimonie privò la popolazione degli strumenti per affrontarla, il passaggio senza mediazioni dalla casa alla fossa destò paura e raccapriccio in una cultura che ancora era abituata a gestire collettivamente e ritualmente la fine della vita.

Le raccomandazioni e le rassicurazioni che ricorrevano sulla stampa cittadina in quei giorni denotano una situazione di sgomento e terrore che si andava via via diffondendo: occorreva «mantenere quella calma dei nervi che ci rende meno attaccabili dalle malattie» e non bisognava «cedere al panico ritenendo spagnola ogni affezione».

Il 12 settembre il quotidiano definiva uno «sconcio da sopprimere» il fatto che mancando una impresa di pompe funebri comunale, per le vie della città passassero continuamente casse da morto a spalla o su carri. Ogni quindici o venti giorni, inoltre, arrivavano approvvigionamenti di bare di ogni forma e dimensione che circolavano fastidiosamente per le strade e i cortili.

La spagnola venne perciò ad acuire il senso della fine, di una morte “di massa” e anonima che già le caratteristiche del conflitto in corso avevano indotto nell'immaginario della popolazione. Chi moriva al fronte o per la malattia non riceveva esequie e funerali, il dolore restava imprigionato e sospeso nell'ingranaggio della civiltà moderna.

Il 13 settembre la «Gazzetta di Parma» riportò ulteriori precisazioni e conferme sulla natura dell'epidemia. Non si trattava dunque di quella “febbre dei tre giorni” che si presentava negli altri periodi estivi: le manifestazioni erano diverse, il decorso era più lungo, presentava infiammazioni alle vie respiratorie e digerenti e manifestazioni emorragiche.

Emerge dallo stesso articolo che le ordinanze del sindaco non erano state sempre rispettate (come ad esempio la proibizione dei cortei funebri) e che c'erano ancora delle aree all'interno della città dove permanevano situazioni igieniche molto gravi: si faceva esplicito riferimento a depositi di letame raccolti su un lato del torrente in borgo Carra, o in fondo allo stradello San Felice e sotto l'antico “Stradone del diavolo”. Tuttavia si rilevava che era divenuto impossibile per l'amministrazione comunale distribuire nuovi disinfettanti.

NUOVA MALATTIA, VECCHI RIMEDI

Benché in questi anni stesse avvenendo nel campo della medicina e della biologia una vera e propria rivoluzione, iniziata con le scoperte di Pasteur, l'approccio alla malattia fu ancora legato alle antiche misure anti miasmatiche che venivano prese nel passato contro le grandi epidemie, come se le moderne teorie microbiologiche non fossero da prendere in considerazione per indirizzare le misure preventive. Del resto non si arrivò mai neppure a certezze diagnostiche e di conseguenza a chiare strategie terapeutiche.

I dati tratti dai Bollettini Statistici dell'Ufficio d'Igiene di Parma e quelli dell'Ufficio Civile mostrano in modo evidente e impressionante la veloce impennata della mortalità, analoga del resto a quella che si stava registrando in tutta Italia e l'analisi dei necrologi della Gazzetta raccontano di «un crudele fatale morbo» che colpisce nel «rigoglio della giovinezza», di patologie improvvise e violente in giovani e bambini in buona salute. Si pensa che la fascia più anziana della popolazione, essendo stata più esposta a infezioni virali e in molti casi alla pandemia del 1889/90, avesse sviluppato una serie di difese immunitarie tali da renderla meno esposta al contagio, mentre già allora si rilevava la particolare mortalità femminile senza che si riuscisse però a darne una spiegazione: solo nell'ultima settimana di agosto, ad esempio, in città erano morte giovani «massaie» di 16, 33, 36, 38 anni; una modista e una studentessa di 16 anni, una sarta di 30, una negoziante di 28 e una domestica di 31. In realtà la presenza inedita delle ragazze e delle donne negli spazi pubblici (infermiere, crocerossine, negozianti, impiegate) e la funzione di accudimento, cura e di assistenza agli ammalati che caratterizzava i ruoli femminili probabilmente le espose maggiormente al contagio.

L'ANALISI DEI DATI

Dai dati (Tabella numero 1) si rileva facilmente come negli anni precedenti il conflitto la mortalità si attestava tra i 100 e i 120 decessi al mese con uno scarto tra mesi estivi e invernali. Nelle stagioni più fredde, infatti, le patologie influenzali o broncopolmonari aumentavano e per la mancanza di cure efficaci potevano avere esiti mortali.

Durante la guerra (Tabella numero 2) il numero mensile dei decessi si alzò rispetto agli anni precedenti, e raggiunse una media tra i 130 e 150 decessi al mese, ragionevolmente a causa delle perdite militari: i morti nel settembre 1917 sono comunque numericamente in linea con quelli del settembre 1915 e 1916.

Alla fine del mese di settembre 1918 invece i morti in totale raggiunsero un valore che si discosta notevolmente da tutti quelli degli anni precedenti, e segna con ogni probabilità il culmine della diffusione dell'influenza “spagnola”. Tra l'altro, i decessi invernali di queste annate vengono dichiarati dall'ufficio d'igiene come causati da malattie polmonari e dell'apparato respiratorio, mentre quelli relativi al picco del 1918 sono classificati come causati da malattie infettive e contagiose. I dati relativi alla situazione di Parma collimano con quelli italiani.

La tabella numero 3 riporta in numeri indice, cioè calcolati sulle cifre assolute dove 100 rappresenta il numero medio dei decessi nel triennio di pace 1911-13 in Italia, l'andamento della mortalità mensile del 1918.

Nel 1919 e 1920 sembra ipotizzabile ancora qualche strascico dell'epidemia: nei primi mesi del 1919, benché il numero di decessi fosse ormai sceso rispetto ai mesi precedenti, esso rimase un po' più elevato rispetto alla media invernale degli anni di pace. Sicuramente la popolazione risultava più indebolita dal periodo appena trascorso, ma probabilmente anche l'influenza continuò a ripresentarsi se pur con minore virulenza. La situazione sembrò normalizzarsi con il ritorno ai valori di prima del conflitto a partire dal settembre 1919.

Cecilia Boggio Tomasaz