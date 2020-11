Graffiti in centro, in fiamme le panchine dei parchi

LUCAPELAGATTI

Ha collaborato Anna Pinazzi

Non sono bastate le parole di condanna da parte di tutti, non è servito neppure ricordare che ci sono parecchie telecamere accese. E che quindi chi imbratta, facilmente, viene identificato e si troverà a pagare un conto assai salato.

No, non è servito nulla e il risultato è che di nuovo uno degli arredi della piazza della Pilotta è stato sporcato con uno sgorbio fatto con la vernice nera. Lo hanno notato ieri mattina alcuni passanti e nel giro di poco sui social è rimbalzata la notizia. Mentre cominciava a circolare anche la foto dell'ennesimo pastrocchio abbozzato su una delle panche che circondano la fontana della piazza.

Come sempre ora sarà l'Amministrazione che dovrà farsi carico di ripulire mentre l'analisi dei video, è la speranza, potrebbe permettere di risalire al vandalo. Secondo quanto prevede la legge, rischia una multa che varia da mille a tremila euro e una pena da tre mesi a un anno. Oltre alla possibilità che il Comune si possa rivalere sul responsabile facendogli pagare le spese di pulitura.

BORGO ANTINI

Ma non solo in Pilotta. Questo periodo, che in realtà vede molta meno gente per le strade, non ha placato gli imbrattatori. Uno dei luoghi dove, di recente, si sono scatenati con più accanimento è il centralissimo borgo Antini: la facciata di un palazzo è stata completamente sporcata con scritte e quegli scarabocchi che in gergo vengono chiamate «tags».

E non solo alla normale altezza bomboletta: uno dei più spericolati di questi graffitari ha sfruttato le inferriate del piano terra per arrivare al primo piano dove ha lasciato la propria firma. Che ora spicca più in alto del lampione.

IL PARCO DI VIA GUTTUSO

Centro o periferia poco conta. Lo dimostra il fatto che l'«impeto artistico» di alcuni vandali si è sfogato anche sui giochi di un parco per bambini di via Guttuso, nella zona di via Sidoli.

L' area giochi da qualche giorno può contare diverse firme, sigle e (non poi così romantiche) dediche d'amore disegnate a caratteri cubitali e con bomboletta spray su bidoni, scivolo, muro per l'arrampicata e pali della luce.

Gli scarabocchi non sono certo disegni artistici e non rappresentano nessuna necessità di espressione. Privi, per lo più, di qualsiasi significato, sono il segno evidente di una giovanissima e non rispettosa trasgressione. Inoltre, il parco può contare, disseminati qua e là, alcuni rifiuti tra cui pacchetti di patatine vuoti, così come pacchetti di sigarette, bottiglie di plastica e altro.

Anche le panchine di mattone sono in pessimo stato: tutte rotte, mancano di vere e proprie parti e alcuni mattoni che le costituiscono sono stati frantumati. Una situazione, a detta di alcuni residenti, «che è sicuramente peggiorata nell'ultimo periodo. Negli anni è sempre stata un'area tenuta in ottime condizioni».

VIA BRODOLINI

Infine altre segnalazioni arrivano dai residenti di San Leonardo, in particolare quelli che abitano nella parte più vicina alla tangenziale nord che si affaccia sul parco di via Brodolini.

In quello spazio verde ultimamente qualche vandalo si è accanito in particolare sugli arredi tra cui i cestini e le panchine e nella serata di venerdì, addirittura, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere degli incendi provocati da qualcuno che poi si è dato alla fuga. Qualcuno tra chi frequenta il parco suggerisce di installare una recinzione per impedire che i gruppetti di vandali si possano scatenare spaccando ogni cosa.

«Le panchine sono utili per tutti noi - allarga le braccia un passante. - Ma piuttosto che vederle ridotte così, praticamente inutilizzabili sarebbe molto meglio toglierle. E' vero, noi non ci potremmo sedere. Ma quegli scemi non potrebbero divertirsi a spaccarle».