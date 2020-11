Il titolare dell'open shop chiuso: «C'è un vuoto legislativo, non riaprirò»

Gianluca Cantarelli, titolare dell'open shop di via Bixio, multato e chiuso martedì scorso dalla polizia locale, non riaprirà. «Sia a Reggio che a Parma - spiega in una lettera alla Gazzetta -, le mie due attività sono state sanzionate a causa delle disposizioni anti-assembramento. A Parma, sia io che il mio cliente siamo stati sanzionati perché quest'ultimo stava bevendo un caffè da solo nelle adiacenze del locale. Nulla da dire, peccato che per dare legittimità al verbale la mia attività sia stata indicata come ristorazione con asporto, situazione che non corrisponde alla realtà, avendo io un'attività di vendita al dettaglio nel settore alimentare. In nessuno dei due casi - prosegue il titolare - io ero presente, trattandosi di attività automatiche. C'è un un vuoto legislativo. Io ho una attività di vendita di alimenti e bevande, attenzione, non di somministrazione. Sulla carta sono equiparabile a un negozio di alimentari. I decreti ministeriali e le ordinanze regionali, nel momento in cui scrivo, mi consentono espressamente di rimanere aperto».

Aggiunge Cantarelli: «La mia attività per definizione non è presidiata, salvo le normali attività di pulizia e rifornimento delle macchine. Il cliente in totale autonomia svolge i propri acquisti e li consuma. In questo momento però l'ordinarietà non sembra funzionare: sono stato sanzionato io per una sorta di omessa vigilanza, vigilanza che però non solo è difficilmente conciliabile con il mio tipo di attività, ma che non ho neppure l'autorità per esercitare».

«Ho ricevuto in meno di una settimana 800 euro di sanzioni - conclude - e l'imposizione della chiusura di 5 giorni per ogni locale. A Reggio il periodo di chiusura è già scaduto, a Parma scadrà a breve, ma io non me la sento di riaprire, non mi sento tutelato, bensì mi sento esposto al libero arbitrio di chi fa il controllo, essendo, appunto oggetto di un vuoto legislativo. Quindi rimango chiuso fino a quando non avrò gli strumenti per capire cosa devo fare».

