La titolare del bar: «Qui le regole sempre rispettate»

Chiusura del Rustici, la titolare scrive alla Gazzetta. «Voglio ringraziare tutti i miei concittadini - è la premessa - per la solidarietà e vicinanza nei miei confronti; voglio anche sottolineare che i vigili urbani fanno il loro dovere e devono essere rispettati». Lo spunto dell'intervento è, invece, «l'intervista rilasciata dall'assessore alla Sicurezza e al Commercio Cristiano Casa sulla Gazzetta di martedì scorso. Non voglio che passi il messaggio che il mio esercizio non abbia rispettato le regole o che, peggio ancora, sia stata bonariamente avvertita e, nonostante gli avvisi, abbia volutamente ignorato la questione. Questo non posso accettarlo».

«Il bar Rustici - aggiunge - si è sempre contraddistinto per la professionalità e per la qualità dei servizi e dei clienti, e per il rispetto delle regole, anche in questo maledetto periodo di emergenza. Ricordo che sono stata multata perché quattro persone hanno consumato un trancio di pizza non nel locale o davanti al bar, ma sul Lungoparma. Cosa avrei dovuto fare - si chiede -? Attraversare la strada e dire alle persone di andare via? Mi sembra che tutto questo sia eccessivo, così come l'intervento di sei pattuglie».

r.c.