Tende di senzatetto nel greto della Parma

GIAN LUCA ZURLINI

Una sorta di mini-accampamento di fortuna nel cuore della città, a due passi da ponte Italia e ben visibile nel greto della Parma da chi passa sul ponte o sul Lungoparma è stato realizzato da alcuni giorni.

I «rifugi», favoriti nella realizzazione dal fatto che l'autunno è stato secco e non ci sono state piene del torrente, stringono il cuore a vederli, ma si capisce da come sono tenuti che durante la notte qualcuno li «abita», anche se di giorno sono deserti.

SENZATETTO IN CENTRO

Ma se durante l'estate, con il caldo, queste tende improvvisate non attirano più di tanto l'attenzione, in queste prime giornate di freddo umido e pungente, con la brina che di prima mattina ricopre i prati del greto, sono in tanti i parmigiani che li hanno notati e lo hanno segnalato alla «Gazzetta». Fra l'altro, come documentano le foto che pubblichiamo qui a fianco, oltre alle piccole «capanne» realizzate con mezzi di fortuna, ci sono anche coperte e giacigli che si trovano sotto alla prima arcata del ponte, in quel punto abbastanza bassa da poter offrire una sorta di tetto rispetto alle intemperie e soprattutto facile da raggiungere, visto l'accesso al torrente che si trova proprio a fianco del ponte, con uno «scivolo» in cui è presente una sbarra, sufficiente a impedire l'accesso alle auto, ma non certo di ostacolo alle persone. E in molti si sono chiesti se sia proprio impossibile trovare una soluzione per evitare immagini tristi come questa proprio nel cuore della città. Anche perché spesso anche sotto al ponte Nord sono presenti giacigli di fortuna ed è cronaca dello scorso anno il ritrovamento di persone che dormivano sotto il ponte Verdi, dalla parte del Giardino. Forse non a caso, tutti luoghi appartati, ma facilmente raggiungibili per la presenza di accessi pedonali al greto del torrente nelle loro vicinanze.

SENZATETTO A PARMA

Anche a Parma, purtroppo, i senzatetto sono numerosi e solo in parte la situazione viene risolta con i dormitori comunali o altre sistemazione trovate dai volontari. Ma la presenza di questi giacigli improvvisati dimostra che il fenomeno, evidentemente, è tutt'altro che sotto controllo. E non è escluso che anche la pandemia abbia contribuito ad aggravare la situazione dei cosiddetti clochard. Proprio alcuni giorni fa i vigili urbani per due volte avevano fatto smantellare un «accampamento» realizzato da due noti senzatetto cittadini proprio davanti all'ingresso della stazione, in un punto decisamente meno precario del greto della Parma.

IL PERICOLO PIENE

Oltre al problema del freddo notturno non va poi trascurato il fatto che, in caso di una piena improvvisa, magari durante la notte come tante volte è accaduto in passato, potrebbe esserci il pericolo che queste persone «senza volto» vengano travolte dalla corrente. E l'auspicio è che si possa intervenire per aiutare chi, in tutta evidenza, necessità di essere aiutato ne ha.