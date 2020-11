Vizzola e Riccò in lutto, addio al sorriso di Adriana Masi

FORNOVO Si è spenta all’età di 84 anni Adriana Masi, conosciuta da tutti a Riccò e strettamente legata a Vizzola e alla vita parrocchiale.

Generosa e altruista, Adriana aveva un legame speciale con la località sulle colline di Riccò, dove era arrivata da ragazza.

Nata a Tizzano aveva infatti dimostrato da subito la sua indipendenza e il desiderio di aiutare la famiglia tanto che a soli dodici anni era andata a servizio a Parma presso le famiglie benestanti. Una di queste era proprietaria di una delle ville storiche di Vizzola, dove era solita passare le vacanze estive e anche Adriana, per lavoro, si trasferiva.

E qui, in questa località che all’epoca considerava un giardino, aveva conosciuto l’amore della sua vita, il marito Emilio che aveva sposato nel 1961.

Dopo un periodo vissuto a Parma, la coppia si era di nuovo trasferita a Riccò dove Emilio, grazie al suo mestiere di muratore, si era costruito la casa, con l’aiuto di Adriana che, con l’energia che metteva in tutti i progetti, aveva fatto da «garzone»: un’instancabile lavoratrice che trascinava tutta la famiglia con il suo entusiasmo.

A conferma dell’amore per Vizzola, e per tutti gli amici del posto, per anni aveva scelto di trasferirsi con la famiglia, nel periodo estivo, nei locali della canonica della chiesa: un luogo che la vedeva sempre protagonista, insieme alla comunità parrocchiale, durante le feste tradizionali, da Sant’Antonio a San Giovanni alla sagra di settembre, a servire o ai fornelli.

La cucina era una delle sue grandi passioni e non mancava di preparare piatti e dolci che regalava a tante persone, in segno di amicizia o per riunire a tavola giovani e meno giovani, non perdendo occasione per ritrovarsi in compagnia.

Adriana lascia i figli Luca, con Barbara, e Roberto con Antonella e i nipoti Diego, Anita e Martina. I funerali sono previsti domani alle 10,30, partendo dalla sala del commiato di via Di Vittorio, alla chiesa di Vizzola e quindi al cimitero locale.

Do.C.