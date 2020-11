«Trasporti da rivedere ma si torni a scuola»: 300 firme per la petizione

PIERLUIGI DALLAPINA

È stata la prima a chiudere e, stando alle ultime notizie, sarà anche l'ultima a riaprire. Il dilagare del coronavirus ha stravolto il mondo della scuola e se la prima lunghissima chiusura è stata vissuta come un sacrificio inevitabile, questo secondo stop, che dovrebbe protrarsi fino al 7 gennaio, sta già scatenando numerose proteste.

E così, dopo gli studenti che si sono messi a fare lezione a distanza davanti alle scuole per invocarne la riapertura, da pochi giorni circola anche una petizione online sostenuta da oltre 300 genitori degli alunni delle superiori.

«L'obiettivo della petizione è: sfruttiamo questa chiusura per capire come riaprire il prima possibile. Abbiamo trascorso l'estate a discutere di banchi a rotelle, quando non era certo quello il problema principale della scuola. Il vero problema riguarda l'affollamento dei mezzi di trasporto», premette Dania Zanutta, del gruppo di genitori che ha fatto circolare la petizione.

Il testo si ispira ad un documento analogo scritto a Udine.

«Ora il dibattito è occupato dal cenone di Natale e dalla riapertura degli impianti sciistici, mentre la scuola resta sempre relegata all'ultimo posto», si lamenta, prima di riassumere i suggerimenti che la petizione offre alle istituzioni per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza.

Tutto ruota attorno alla riorganizzazione dei trasporti e a condividere questa idea sono alcuni genitori di 13 scuole superiori della città: Romagnosi, Marconi, Ulivi, Bertolucci, San Benedetto, Itis, Scuola per l'Europa, Bodoni, Melloni, Rondani, Porta, Toschi e Maria Luigia.

Ai ragazzi che abitano in città, la petizione suggerisce di non usare l'autobus e andare a scuola a piedi, in bici, in motorino, in monopattino o di farsi accompagnare in auto dai genitori, mentre «per gli studenti fuori comune si possono potenziare i mezzi pubblici e/o dirottare quelli sottoutilizzati in città».

A chi gestisce i trasporti viene chiesto di «potenziare i controlli sugli autobus per garantire il rispetto delle regole e del distanziamento», mentre le scuole potrebbero valutare lo «scaglionamento degli orari in entrata/uscita (nell'arco di un'ora)».

Come extrema ratio la petizione propone la «didattica mista (una parte degli studenti in presenza e i restanti da casa) per le classi con aule troppo piccole e/o per evitare di raggiungere il 100% delle presenze, nel caso questo fosse un problema di numeri per certe scuole».

Basteranno queste proposte a scongiurare la temutissima terza ondata? Sul fronte dei trasporti il presidente della Tep, Roberto Prada, ha più volte ricordato non solo gli investimenti fatti per aumentare il numero delle corse in orario scolastico e la sicurezza dei trasporti (a patto che tutti indossino correttamente la mascherina), ma anche l'impossibilità fisica di garantire a bordo dei bus quel distanziamento di almeno un metro tanto invocato.

Gli autori della petizione sono però convinti che si possa lavorare per rendere più sicuro il trasporto dei ragazzi, soprattutto in una città di piccole dimensioni come Parma. La lettera aperta è rivolta alle massime autorità dello Stato, dal presidente Sergio Mattarella al premier Giuseppe Conte, senza dimenticare la ministra Lucia Azzolina, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il suo assessore alla Scuola Paola Salomoni, il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore all'Educazione Ines Seletti.

«Ci piacerebbe arrivare a 500 firme per poi portare le nostre proposte almeno all'attenzione delle autorità locali», rivela Zanutta. Chi volesse firmare la petizione online potrà farlo dalla piattaforma Change.org all'indirizzo https://www.change.org/LaScuolaDeveRiaprireAppenaPossibile.

Chissà se da qua al 7 gennaio arriveranno le soluzioni tanto attese. Nel frattempo, anche i più giovani continuino a rispettare le regole anti-Covid.