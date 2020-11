Addio a Enrico Cesari, aveva Guardasone nel cuore

MARIA CHIARA PEZZANI

TRAVERSETOLO - Ha suscitato grande commozione la scomparsa del geometra Enrico Cesari, 90enne molto conosciuto nel territorio, che per diversi anni, assieme alla moglie Ada, è stato il referente delle chiese di Guardasone e di Vignale. Una presenza apprezzata per il suo impegno, la precisione e la disponibilità. Una persona modesta nei modi, sempre gentile e disponibile verso il prossimo, con il quale bastava la parola data e la stretta di mano.

Nato a Traversetolo il 23 giugno del 1930, Cesari ha perso il papà all’età di 9 anni. Ha vissuto e provato la sensazione e la vita durante la guerra, esperienze vissute anche sulla propria pelle, come quando è andato nelle montagne coi partigiani. Poi nel 1946 il trasferimento a Milano insieme alla madre Maria, e alla sorella Ida, dove lo zio paterno aveva una fonderia e lavoravano il bronzo.

Preso il diploma da geometra, a 18 inizia a lavorare con degli amici di famiglia imprenditori e così, dopo un po’ di pratica, ha costituito la sua società a Milano, distinguendosi per professionalità, etica e moralità, una guida e un esempio di integrità morale.

Chiusa la società, torna con l’intera famiglia nella sua terra natia, a Guardasone, il suo posto del cuore, dove poteva ammirare la bellezza della natura che lui tanto amava il suo giardino e i suoi alberi da frutto e dove ha trascorso il resto della sua vita.

Al suo fianco la sua Ada, con la quale lo scorso giugno hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio, unione dalla quale sono nate le figlie Barbara e Daniela.

Insieme hanno condiviso tutto, gioie ed anche momenti molto difficili che sono sempre riusciti a superare.

«È stato un padre sempre presente, ma mai invadente – raccontano i famigliari -. Con lui si riusciva sempre a parlare di tutto in modo sincero e tranquilla, non ci si sentiva mai giudicati, ma semplicemente rispettati nel proprio modo di vedere ed interpretare le situazioni. Esponeva il suo punto di vista, senza mai imporlo, con quell’ironia sufficiente per affrontare la vita: una grandissima dote. Sempre pronto a risolvere i problemi, senza mai allarmarsi, diceva sempre: non preoccupatevi, ''vedrete che una soluzione riusciremo a trovarla''. E così era. È stato un nonno attento con i suoi adorati nipoti, Chiara, Francesca ed Alessandro. Si illuminava appena li vedeva e per loro è stato un maestro, una guida, un punto di riferimento sul quale si poteva sempre contare. Un grande maestro nella vita e nella famiglia - concludono -. Sarà sempre nei nostri cuori».