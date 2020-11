Giovedì un nuovo black-out. Ma per risolvere il guasto

EUGENIA CARPANA

SALA BAGANZA - Per risolvere la situazione dei frequenti black-out che si susseguono da quasi un mese a Sala Baganza, giovedì prossimo, dalle 9 alle 14,30, E-distribuzione, società del gruppo Enel, effettuerà un ampio intervento di controllo sugli impianti: l'operazione interesserà questa volta località Castellaro. E' infatti da settimane che, improvvisamente, la corrente viene a mancare un po' ovunque sul territorio comunale, a volte per pochi secondi, altre per parecchi minuti. E in questo periodo caratterizzato dalla didattica a distanza e dallo smart working, l'improvvisa assenza di energia sta procurando notevoli disagi. Perdita di dati, collegamenti che saltano durante le lezioni online, danni agli alimentatori e agli hard-disk ma anche a elettrodomestici e impianti di allarme.

Dalla zona del Podere Fienile a via Zappati e via Gruzza, da via Di Vittorio e via Rosa Romeo a via Figlie della Croce, tutti sono stati toccati dai black-out, e chi ha cercato di mettersi in contatto con il gestore per chiedere spiegazioni, dopo molteplici quanto inutili tentativi, ha gettato la spugna. «Non si è trattato di interventi di manutenzione programmati - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Nicola Maestri -, ma di un guasto sulla rete di media tensione che E-distribuzione sta cercando di risolvere con non poche difficoltà». «Il Comune sta fornendo supporto, ma sta anche pressando la società elettrica affinché giunga al più presto alla soluzione del problema», prosegue Maestri che, nel frattempo, si è attivato rivolgendosi allo sportello salese di Federconsumatori per verificare come i cittadini danneggiati possano richiedere i dovuti risarcimenti.

Lo sportello, che è aperto ogni primo e terzo lunedì del mese, è a disposizione della cittadinanza anche per questo tipo di problematiche ed è presidiato dall'avvocato Simona Carpena. Con l'attestazione da parte del tecnico che certifica il danno, possibilmente la fattura, e copia della bolletta, è possibile inoltrare la pratica di richiesta di risarcimento danni. Nel frattempo, si attende il black-out di giovedì, questa volta programmato: consultando il sito del Comune di Sala Baganza, si potrà prendere visione dell'elenco preciso delle vie che saranno interessate dall'interruzione di corrente.