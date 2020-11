Permessi invalidi «abusivi», già restituiti 264

GIAN LUCA ZURLINI

Sono ben 264 nel giro di qualche settimana i parmigiani che hanno deciso di «stare al proprio posto» e di «non fare i furbi» per i permessi auto per disabili.

È infatti questo il numero, aggiornato all'inizio della scorsa settimana, dei tagliandi che sono già stati fisicamente restituiti agli sportelli di Infomobility da parte di titolari di permessi che non erano più validi per varie motivazioni, compreso il decesso della persona che ne aveva diritto. «Si tratta di un risultato straordinario e che contiamo a questo punto migliori ancora, visto che ci sarà tempo sino a fine anno per poter riconsegnare i permessi senza incorrere in nessuna sanzione», afferma il presidente dell'Anmic di Parma Walter Antonini.

CAMPAGNA POSITIVA

A «scatenare» la corsa alla restituzione dei permessi è stata la campagna informativa partita a inizio novembre e voluta proprio dall'Anmic, in collaborazione con Comune e Infomobility, per ridurre al minimo il fenomeno dell'abuso di questi permessi, rilasciati a chi è disabile per poter parcheggiare negli stalli di sosta riservati e poter anche transitare nelle Ztl, in modo da poter essere agevolati il più possibile nella propria vita quotidiana. «Abbiamo calcolato - ricorda Antonini - che i permessi ancora in circolazione senza che però avessero ancora motivo di essere validi fossero circa 900. Abbiamo allora chiesto a Comune e Infomobility, che ci hanno offerto una piena collaborazione, di fare controlli incrociati allo scopo di rilevare quali fossero, ma anche di non partire subito con le multe, ma di avviare una campagna informativa per tutelare i tanti che hanno tenuto il permesso in perfetta buona fede, magari anche soltanto perché convinti che non ci fosse necessità di restituirlo o perché, dopo la morte del proprio congiunto, hanno giustamente dato priorità ad altri adempimenti».

Da qui la scelta di avviare, assieme alle lettere «di richiamo» che invitano alla restituzione del «pass», anche una campagna di informazione sui social e sui mezzi di informazione, per ottenere la restituzione preventiva del maggior numero possibile di permessi e ottenere allo stesso tempo una maggior disponibilità di parcheggi riservati per chi ne ha effettivamente diritto. Considerato che i soci Anmic a Parma sono circa 3000 e ci sono permessi rilasciati anche a non soci, ecco l'importanza di prevenire il più possibile gli abusi.

RISPOSTA INCORAGGIANTE

I numeri dicono che la risposta è stata incoraggiante. Va infatti considerato che, oltre ai 264 permessi già restituiti, ci sono state anche molte telefonate e mail di richiesta di informazioni e diversi sono stati anche i casi di chi ha affermato di aver buttato il pass (costoro dovranno formalizzare il fatto di non esserne più in possesso). «Se anche ci fermassimo a questo numero - conclude Antonini - potremmo dirci soddisfatti del risultato, ma a questo punto ritengo che entro fine anno saranno ancora tanti i permessi restituiti o comunque tolti dall'anagrafe perché gettati via e a quel punto potranno partire le sanzioni senza timore di colpire persone in buona fede». Come a dire che a Parma i «furbetti del pass invalidi» hanno ormai vita corta. E la città avrà fatto un passo avanti in tema di civiltà.