Una domenica da turisti in città alla ricerca dei bagni pubblici

MICHELE CEPARANO

Tra Cittadella, Oltretorrente e centro cittadino, cronaca di una giornata a caccia di un bagno. Una piccola odissea per verificare la disponibilità e la qualità dei servizi offerti da Parma in una domenica in cui le maglie della normativa anti-Covid si sono appena allentate, almeno per quanto riguarda i negozi. E la gente è tornata a concedersi la passeggiata di metà mattina e del pomeriggio, anche grazie a una temperatura accettabile. Quasi come ai bei tempi.

Provando a fingersi turisti, nell'attesa che tornino quelli veri, e a intercettare gli umori delle persone incontrate, la questione dei bagni della Cittadella resta il «nervo scoperto». Almeno per quanto riguarda questa inchiesta.

La Gazzetta se n'era occupata già la settimana scorsa, ma ai frequentatori del polmone verde cittadino, proprio non va giù che nel week end le toilette siano chiuse. Sono state infatti localizzate all'interno dei locali del «Lostello», il bar all'interno dell'ex ostello ristrutturato. Ma i suoi orari di apertura sono stati ridotti dalle norme anti-Covid e perciò la struttura, e quindi i bagni, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17. E se uno provasse l'irrefrenabile bisogno? «Non la fa, qui non si può» è il commento di un parmigiano che ha scelto la Cittadella, ieri più che mai affascinante nella sua versione autunnale, per un giretto domenicale e un caffè da asporto, davvero buono, nel chiosco sempre aperto. La mancanza dei bagni in Cittadella durante il week end ha fatto registrare anche qualche telefonata e messaggio di protesta in redazione.

Rimanendo in tema di aree verdi, la situazione è completamente diversa nel non lontano parco Ferrari. Nella struttura in legno accanto ai giochi per i bambini, uno dei tre bagni unisex, infatti, è aperto, dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30, con tanto di gentilissima addetta. Il servizio è anche promosso dal punto di vista della pulizia, del sapone e degli asciugamani di carta.

Cambiando zona e varcando l'Oltretorrente, ma restando sempre in mezzo al verde, al parco Ducale i bagni pubblici, segnalati da alcuni cartelli, sono anch'essi dietro il trenino e i giochi per i bambini. Qui l'efficienza del servizio va divisa a metà: il bagno degli uomini è fuori servizio mentre quello delle donne è aperto e funziona.

Dal «giardino» a quel punto è un attimo arrivare in centro.

Chiuso il bagno dell'Albo Pretorio, si può provare in piazzale Barezzi, di fianco al teatro Regio, una delle toilette «storiche». Ebbene, affisso alla porta c'è un cartello che invita ad andare, a 230 metri (poi i cartelli ricordano che ne mancano 150 e 100), nei bagni della Ghiaia. Che sono aperti dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, custoditi e ben tenuti. In tempi di Coronavirus si entra in due alla volta e chi sta in fila fuori deve mantenere le distanze. Si forma qualche coda e c'è chi sbuffa un po' ma, in fondo, ne vale la pena. Ci pensa, infine, l'addetta a dare l'ok all'ingresso.