Carta (Cdm): «Il 2020 insegna, l'industria deve essere sempre più 4.0»

Patrizia Ginepri

Con la pandemia, visto il massiccio utilizzo dello smart working, l'informatica ha assunto un ruolo ancor più di primo piano. «Difficilmente si tornerà indietro - assicura Antonio Carta, presidente di Cdm Tecnoconsulting, azienda parmigiana del Gruppo Lutech focalizzata sui processi del Manufacturing e Industry 4.0 - molte aziende continueranno a lavorare con modalità flessibile».

Su cosa si è concentrata la vostra attività quest'anno?

Innanzitutto sul problema della sicurezza. Nel momento in cui si accede a un sistema informativo aziendale dall'esterno deve esserci una protezione sicura dei dati. E poi la necessità di avere sistemi corporate. Ormai è impensabile far girare il classico file excel tra più persone a distanza di chilometri, diventa difficile capire qual è l'ultima versione. Servono sistemi corporate che centralizzino i dati.

Le aziende erano preparate?

Se fosse successo 10 anni fa sarebbe stato un disastro, oggi c'è una maggiore consapevolezza sull'importanza delle infrastrutture informatiche. Per il mondo produttivo Industria 4.0 è stato un ottimo spunto per spingere le aziende a investire nell'innovazione e bisognerebbe continuare.

Che anno è stato per Cdm?

Ci si aspettava di crescere invece chiuderemo l'anno mantenendo il fatturato in linea con il 2019 e dunque un buon anno se consideriamo tutto ciò che abbiamo intorno. Abbiamo lavorato molto sulla centralizzazione dei dati e la possibilità di controllo da remoto attraverso l'utilizzo di internet of things e intelligenza artificiale che ci consentono di avere un accesso ai dati e di poter monitorare macchine e impianti.

Voi siete smart da tempo?

Aziende come la nostra utilizzano postazioni mobili, il nostro ufficio è dentro al pc, quindi la logica “un dipendente una scrivania” l'abbiamo abbandonata da tempo. L'attività è tale che può essere svolta in remoto. In generale la modalità dello smart working si strutturerà. L'unico ostacolo è il digital devide, la mancanza di una connessione veloce. S viene risolto questo problema, il 2020 ci ha dimostrato che non sarà più necessario muovere le persone da zone esterne verso la città. La mappa del territorio potrebbe cambiare.

Cdm fa parte del gruppo Lutech, quali sono i progetti?

Siamo una fase in cui si stanno delineando le sinergie di gruppo all'interno di Lutech. Due i filoni: da un lato le competenze legate ai processi e dall'altro la disponibilità di prodotti. Essendo divisi per business unit, le competenze delle singole aree e l'ampia gamma di prodotti rappresentano una formula vincente.

Su cosa state investendo?

Intelligenza artificiale e Internet of things. L'innovazione è focalizzata su questi due fronti. L'importante è avere le competenze sulla gestione dei processi aziendali.