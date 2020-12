Farmaci e mazzette, inchiesta chiusa: 34 indagati

Georgia Azzali

L'indagine? Battezzata «Conquibus». Ai carabinieri del Nas era bastato risentire una delle telefonate intercettate di Franco Aversa per non avere dubbi sul nome da dare all'inchiesta che aveva puntato i riflettori sul dare e avere tra (alcuni) medici e le case farmaceutiche. «Più che le modalità, a noi interessa il conquibus... quando il conquibus arriva per noi va bene... tanto per essere pragmatici», aveva detto il professore ad alcuni fedelissimi non sapendo ovviamente di essere ascoltato. E il 3 ottobre 2018 l'ex numero uno dell'Ematologia e del Centro trapianti midollo osseo del Maggiore era finito ai domiciliari. Stessa sorte era toccata all'imprenditrice perugina, Paola Gagliardini, titolare della società C.S.C., mentre per alcuni medici parmigiani era scattata la sospensione temporanea dalla professione. Nel giro di un paio di mesi Aversa, che si era già dimesso sia dal Maggiore che dall'Ateneo (dopo essere stato sospeso), è tornato in libertà, ma l'inchiesta, coordinata dal pm Emanuela Podda, è andata avanti. E nei giorni scorsi è stato depositato l'avviso di conclusione delle indagini: 34 gli indagati in totale, tra cui medici, imprenditori e manager del settore farmaceutico , informatori scientifici e dipendenti amministrativi dell'Ateneo, oltre alla società C.S.C. di Perugia e alle milanesi Celgene e Gilead Sciences. I reati? Corruzione, induzione indebita, tentata induzione indebita, falsità ideologica, abuso d'ufficio e truffa, contestati a vario titolo, mentre le imprese devono rispondere per la violazione dell'articolo 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Alcune accuse sono state stralciate, ma dei 22 capi d'imputazione complessivi, 19 sono contestati ad Aversa. E tra i medici parmigiani indagati figurano Nicola Giuliani, Francesca Re, l'ex direttore del dipartimento di Medicina e Chirurgia Antonio Mutti, Luisa Craviotto ed Elena Masselli. I primi tre devono rispondere di corruzione (Giuliani anche di induzione indebita e abuso d'ufficio), mentre Craviotto e Masselli sono finite sotto inchiesta solo per abuso d'ufficio.

Un luminare del trapianto di midollo, Aversa, oggi 71enne, ma anche il cardine del sistema, secondo l'accusa. Di quel sistema che avrebbe scelto di promuovere determinati farmaci in base alla generosità delle aziende produttrici. Più soldi per convegni ed eventi, più possibilità di garantire grande diffusione ai propri medicinali. Il business delle sponsorizzazioni dei congressi, grazie al quale Aversa avrebbe intascato decine di migliaia di euro tra il 2015 e il 2018 ricompensando anche gli amici che collaboravano. Un «patto di ferro», poi, con Paola Gagliardini, la titolare della società perugina C.S.C., che si occupava dell'organizzazione degli eventi e dell'entità dei compensi, benché - aveva messo in luce il gip nell'ordinanza di custodia cautelare - tutto ciò avvenisse dopo che Aversa stesso si era accordato con le case farmaceutiche.

E se i soldi non arrivavano, le insistenze - secondo l'accusa - si facevano sempre più pesanti, tanto che Aversa è accusato di induzione indebita. Ma il professore avrebbe mosso anche tutte le pedine possibili per piazzare le persone di proprio gradimento al posto giusto. Vari i concorsi universitari finiti al centro dell'inchiesta, anche se con la riformulazione della norma sull'abuso d'ufficio non è escluso che le accuse possano poi andare verso l'archiviazione.

Ma l'ex primario dell'Ematologia avrebbe anche truffato l'Azienda ospedaliero-universitaria facendo visite a pagamento in uno studio medico di Veroli, nel Frusinate, tra il 2013 e il 2016. Attività che non avrebbe potuto svolgere, secondo la procura, avendo un rapporto di lavoro esclusivo con il Maggiore, come direttore di struttura complessa, per il quale percepiva un'indennità di oltre 18mila euro all'anno.

E ora sia lui che gli altri indagati avranno 20 giorni di tempo per decidere se farsi interrogare o depositare memorie difensive, poi il pm deciderà se chiedere l'archiviazione (almeno per qualche posizione) o mettere nero su bianco la richiesta di rinvio a giudizio. Che potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.