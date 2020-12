Il parmigiano Deriansky

Isabella Spagnoli

Si chiama Dario Donatelli ma per tutti, oggi, è Deriansky, il giovanissimo rapper e produttore di Parma che in questi giorni ha avuto la gioia di assistere all'uscita del suo primo album intitolato «Qholla», prodotto e rappato esclusivamente da lui.

Nato a Correggio nel ‘99, Dario, è arrivato nella nostra città nel 2005 e da qui non si è più mosso. «In un primo momento ho avvertito la vostra come una città chiusa, a livello artistico, ma più la vivevo e più mi accorgevo di essermene fatto un'idea completamente sbagliata. Parma mi ha dato moltissimo in questi anni, dimostrandosi una vera e propria fucina culturale, aperta ai nuovi talenti».

Quando hai cominciato a sviluppare amore per la musica?

«Già da piccolino adoravo le note. In casa non c'erano musicisti ma io approfittavo di ogni canzone, per assorbirla e farla mia. Quando sono cresciuto ho cominciato a studiare chitarra classica, solfeggio e ad approfondire le basi per poter fare della musica un lavoro – continua - . Ho dedicato alle note tantissime ore, mi sono sempre impegnato in maniera rigorosa, ne ho fatto, insomma la passione di una vita».

L'avventura di Dario è iniziata quando è entrato in Asian Fake, attraverso il progetto Hanami, l'album collettivo che Label aveva realizzato nello scorso lockdown.

Il tuo brano «Team Crociati» ha attirato da subito l'attenzione degli addetti ai lavori.

«Sono riuscito a distinguermi e da lì ho avverato il mio sogno: realizzare un disco tutto mio».

Un lavoro dalla personalità forte, soprattutto per quanto riguarda le produzioni che uniscono l'elettronica hardcore/dubstep a sonorità canonicamente hip hop...

«Il concept del disco è l'ansia. Ho cercato di rappresentare questo stato d'animo che mi appartiene fin da bambino, attraverso una ricerca musicale, dei testi e visiva».

In tantissime pensiline degli autobus e in cartelloni sparsi per la città si può vedere la locandina del tuo disco.

«Ammetto di sentirmi molto orgoglioso. Desidero ringraziare due persone che sono state per me fondamentali per la realizzazione di questo lavoro: Giorgio Cassano e Nic Paranoia. Ora coltivo tante idee per il futuro, al momento, però, mi godo la realizzazione di questo importante progetto. Un sogno avverato».