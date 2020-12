Sarah Baderna: «La mia carriera tra Italia e Usa»

Pietro Razzini

Studentessa, mamma, modella e ora anche interior designer. Gli appassionati dei concorsi di bellezza se la ricorderanno con la fascia di Miss Tv Parma nel 2011 (e poi il terzo gradino del podio a Miss Italia prima del successo a Miss Mondo Italia). Gli innamorati della moda l'avranno seguita nelle tante campagne pubblicitarie. I più curiosi avranno saputo dalle pagine della Gazzetta che è diventata mamma di una splendida bimba di nome Sky. Ma Sarah Baderna non si ferma qui. Rientrata momentaneamente dagli Stati Uniti dove ha vissuto e lavorato per quasi 10 anni come modella, ha trasformato in lavoro un interesse che è sempre stato nel suo cuore. E intanto sta preparando una miniserie presto su YouTube.

Da dove nasce l'attenzione verso il design?

«Durante gli anni negli States mandavo immagini a mia madre, scambiando pareri su arte e arredamento. La carriera di una modella non è infinita, anche se negli Stati Uniti c'è un mercato per ogni età. Così ho deciso di ripartire da zero, ho iniziato a studiare e mi sono preparata per un nuovo lavoro».

In particolare?

«Ho portato a termine il mio percorso di formazione al New York Institute of Art & Design e ho avuto modo di sperimentare ciò che ho imparato. Il mio primo cliente è stato un privato dell'Upper West Side, poi il passaparola mi ha permesso di lavorare nella Grande Mela anche come Interior Designer».

Quindi ha chiuso il capitolo moda?

«Assolutamente no. Sono aperta a idee interessanti. In America ho avuto l'opportunità di posare per tanti fotografi: idee chiare e scatti con un'anima. Questo ho sempre cercato. Ero molto richiesta per costumi da bagno, intimo e abiti da sposa. Ne ho indossati così tanti che potrei associare a ogni donna il suo vestito da sposa perfetto! (ride, ndr). Ora però la mia attenzione è rivolta alla nuova avventura di designer. Degli shooting fotografici si riparlerà quando il Covid sarà stato sconfitto».

Ha già avuto qualche proposta?

«Il caso ha voluto che il mio primo lavoro in Italia fosse legato alla ristrutturazione di un atelier di abiti da sposa a Carpaneto».

Come vede il suo futuro?

«Non voglio precludermi alcuna possibilità. Sicuramente sarò in Italia fino a gennaio, quando concluderemo questo progetto: stiamo anche realizzando una miniserie per YouTube. Raccontiamo come si evolve il processo di design durante la trasformazione del negozio».