Addio a Edda Visconti Cavalli, una vita nel volontariato

MARCO CORTESI

Si è spenta all'età di 77 anni dopo un lunga malattia Maria Visconti ma conosciuta da tutti a Salsomaggiore come il nome Edda.

Originaria di Castell'Arquato, si trasferì a Salsomaggiore dopo il matrimonio con l'imprenditore edile Ugo Cavalli, di cui è rimasta vedova nel 2008.

Edda era una fervente cattolica che si è sempre contraddistinta per le sue opere di volontariato sia presso l'Oratorio Don Bosco che nella parrocchia di San Vitale.

Tra le sue innumerevoli azioni al servizio della collettività, non si può non menzionare la sua ultraventennale assistenza presso la Casa Protetta di Salsomaggiore, in cui ha donato affetto e portato il suo entusiasmo a tutti i residenti nella struttura.

Tra quelle mura ha aiutato gli allettati ad alimentarsi, ha organizzato le tradizionali feste e si è occupata personalmente dell'organizzazione delle cerimonie religiose.

Grandissima appassionata di cucina e quindi ottima cuoca, ha messo la sua abilità ai fornelli a disposizione di tutte le associazioni di volontariato che ha frequentato, cucinando per gli anziani e il centro estivo. In famiglia, naturalmente, erano sempre festeggiatissime le sue specialità.

Con la sua scomparsa, la comunità salsese perde una donna che si è messa sempre al servizio del prossimo e che ha creduto nell'impegno del volontariato come un potente mezzo di aggregazione sociale e di aiuto concreto a chi si trovava in difficoltà.

Oltre a quanto fatto per il prossimo, Maria ha speso la sua vita per la famiglia amatissima, il marito Ugo, i figli e i nipoti.

Famiglia che le è restata sempre accanto, stringendosi ancora di più a lei nel momento della malattia e ripagando con la stessa attenzione e lo stesso amore quanto fatto da lei per tutta la sua esistenza.

I tantissimi amici, con cui negli ultimi tempi amava giocare a burraco, la ricordano come una persona solare e attiva.

Edda lascia i tre figli Massimo (già vicesindaco e assessore comunale), Alessandro e Isabella e ben sette nipoti che porteranno sempre con loro il ricordo di una nonna esemplare. Nel pieno rispetto delle norme in materia di salute pubblica legate alla situazione sanitaria, il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella Chiesa di San Vitale.