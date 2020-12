La morte di Giammetti, geologo gentiluomo

GIOVANNA PAVESI

Colto, onesto e soprattutto integro. Sia come uomo di scienza, sia come docente, sempre intento a spostare in avanti il suo sguardo. Perché il professor Fulvio Giammetti, scomparso il 30 novembre all’età di 87 anni, non è stato soltanto un importante geologo e un professore attento e stimato, ma anche un professionista lungimirante, capace di intravedere nell’ateneo della città e nei suoi laboratori un potenziale da non sottovalutare mai. Arrivato all’università di Parma nel 1971, in qualità di assistente del professor Michele Deriu, presso la cattedra di Petrografia, con cui aveva collaborato in ricerche petrografiche e vulcanologiche in Lazio e in Sardegna, Giammetti divenne ordinario della stessa materia pochi anni dopo, nel 1975. Docente appassionato, dalle evidenti doti organizzative, con il suo lavoro, aveva contribuito all’ampliamento e al prestigio prima dell’Istituto di Petrografia e poi del Dipartimento di Scienze della Terra (di cui fu direttore per diversi mandati).

Giampiero Venturelli, suo storico collega, lo ricorda come «un signore serio ma non serioso, ironico, talora pungente, ma sempre dolce e affabile», soprattutto con gli studenti, che riconoscevano in lui un insegnante talentuoso e «il miglior didatta del corso di laurea in Scienze geologiche». «Era un uomo generoso ed estremamente razionale, che aveva dedicato la propria vita universitaria soprattutto alla gestione del Dipartimento, prendendosi carico di tutti i problemi burocratici e amministrativi per lasciare ampia libertà e disponibilità di tempo a coloro che, più giovani, potevano dedicarsi con maggior determinazione alla ricerca scientifica», ricorda ancora Venturelli. Tra le iniziative di prestigio di cui si curò il geologo, fratello dell’imprenditore Giancarlo Giammetti, co-fondatore della Maison Valentino, fu anche la creazione e l’ampliamento di un laboratorio di Geochimica isotopica. «Raramente abbiamo incontrato persone della stessa rettitudine di nostro padre. Era, prima di tutto, onesto, con se stesso e con gli altri» raccontano i figli Andrea e Luca. Che lo definiscono più di un semplice scienziato: «Oltre a svolgere in modo accurato il suo lavoro (è stato docente fino al 2003, anno del suo pensionamento, ndr), è stato un professionista apprezzato anche per la sua accortezza nell’investire in ricerca e sviluppo e per aumentare il prestigio del suo Dipartimento». «A Parma era arrivato poco più che trentenne dalla capitale, insieme a nostra madre Lucia, romana come lui. Qui, si sono integrati perfettamente e hanno instaurato amicizie profonde, portando però sempre nel cuore la città di origine, dove spesso tornavano», concludono i figli. I funerali di Fulvio Giammetti si svolgeranno oggi, alle 13.30, presso la chiesa di Sant’Ulderico, a Parma.