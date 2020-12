I cappellani tornano in corsia

LUCA MOLINARI

Morire soli è uno dei (tanti) risvolti drammatici della pandemia.

In questi mesi, anche a Parma, tanti malati se ne sono andati in un letto d’ospedale con al fianco medici e infermieri, ma senza i propri cari.

Durante la prima ondata nemmeno i cappellani potevano entrare nei reparti Covid-19 e la preghiera, soprattutto quella che accompagna il malato morente negli ultimi istanti di vita, era affidata ai medici e agli infermieri.

Ora quest’ultimo gesto di amore e vicinanza verso il malato può nuovamente avvenire per mano dei religiosi della cappellania ospedaliera del Maggiore, guidata dal guardiano Fra Davide Saccò.

I medici dei reparti Covid e della terapia intensiva possono infatti chiedere ai cappellani di amministrare i sacramenti o recitare una preghiera davanti a un malato nei suoi ultimi istanti di vita.

«Siamo già stati una volta in terapia intensiva e più volte al Barbieri – spiegano i cappellani – Possiamo entrare nei reparti Covid solo dopo una chiamata da parte dei medici. Non siamo una presenza fissa, ma si tratta comunque di un importante passo in avanti rispetto a quanto avvenuto durante la prima ondata, quando non potevamo mettere piede all’interno dei reparti Covid».

Molto spesso le chiamate del personale medico arrivano su precisa richiesta dei singoli pazienti o dei loro familiari, che chiedono il conforto della preghiera.

«Il più delle volte sono persone in fin di vita, che desiderano ricevere i sacramenti, confessarsi o recitare una preghiera assieme prima del trapasso – sottolineano i religiosi – E’ un servizio molto apprezzato sia dai pazienti che dai familiari, ma anche dal personale sanitario, sempre molto attento a curare i pazienti nel corpo e nello spirito».

I cappellani prima di entrare nei reparti devono effettuare un’opportuna vestizione e prendere tutte le precauzioni del caso, per evitare di contagiarsi. «Seguiamo alla lettera quanto ci viene richiesto – precisano – cercando di non intralciare l’attività del personale medico, ma soprattutto di sopperire alla mancanza dei cari dei pazienti morenti».

I cappellani rivolgono quindi un ringraziamento a Massimo Fabi, direttore generale dell’azienda Opedaliero-Universitaria e al rettore Paolo Andrei per la sensibilità dimostrata. Il vescovo Enrico Solmi aveva sottolineato più volte la necessità di far entrare i cappellani nei reparti Covid, per portare ai malati il conforto della preghiera «e accompagnarli davanti al Signore quando ci lasciano per andare nella casa del Padre». Non solo. Nella prima ondata, per aiutare i medici e gli infermieri ad essere «Apostoli del Vangelo» (così li ha definiti in più occasioni il vescovo), la diocesi aveva distribuito al Maggiore e nelle altre cliniche dei rosari per i malati, dei crocifissi e delle preghiere, tra cui la Preghiera del Morente (che non si sostituisce all’estrema unzione, ma consente di accompagnare il malato verso la morte).

Un gesto accompagnato da un sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario, per la grande sensibilità dimostrata fin dall’inizio della pandemia.