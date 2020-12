Morì a 18 mesi dopo aver assunto metadone, chiesto il rinvio a giudizio per le assistenti sociali

GEORGIA AZZALI

C'era metadone nel suo sangue. Ma anche i capelli avevano conservato vecchie tracce di sostanze stupefacenti. Il piccolo aveva solo 18 mesi quando morì, il 4 aprile 2018. Fu la madre, secondo la procura, a fargli ingerire la droga che poi l'uccise, tanto da farla finire sotto accusa per omicidio preterintenzionale aggravato e lesioni, ma ora il pm Paola Dal Monte ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio anche per le tre assistenti sociali del Comune che avevano seguito la famiglia. Tutte e tre sono imputate di rifiuto d'atti d'ufficio perché avrebbero «indebitamente rifiutato» di eseguire il decreto provvisorio e urgente, emesso il 19 dicembre 2016 dal Tribunale dei minori di Bologna, che affidava il bambino e i suoi due fratelli ai servizi sociali affinché fossero tutti inseriti in una struttura protetta. La data dell'udienza preliminare non è ancora stata stabilita, ma la richiesta di rinvio a giudizio è già stata depositata.

Nulla è cambiato rispetto all'avviso di conclusione delle indagini. Nei venti giorni a disposizione, nessuna delle tre assistenti sociali si è fatta avanti per farsi interrogare, e il pm ha deciso di procedere. Perché quel provvedimento, firmato dai giudici bolognesi quasi un anno e quattro mesi prima della morte del piccolo, sarebbe stato disatteso. In particolare, due delle assistenti sociali seguirono i tre fratelli fino al 28 febbraio 2017 e successivamente i piccoli passarono in carico alla terza professionista. Che seguì i bambini fino al giorno della morte del più piccolo dei tre, quando poi tutti furono affidati a una struttura protetta.

Bambini cresciuti in un contesto familiare problematico, segnato dalla tossicodipendenza. Certo, la morte del piccolo di 18 mesi è andata oltre le intenzioni della madre (da qui l'accusa di omicidio preterintenzionale), ma le analisi sui capelli hanno fatto emergere una realtà drammatica, almeno secondo ciò che viene messo in luce nella relazione dei consulenti della procura: dalla nascita o quanto meno nei sei mesi precedenti la morte, il bambino avrebbe assunto stupefacenti.