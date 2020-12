Zinelli: «La gente non ha più paura e sbaglia. Con il Natale temiamo il sovraccarico in ospedale»

MARA VAROLI

Già la responsabile del reparto covid del Barbieri Tiziana Meschi lo aveva annunciato. E Marcello Zinelli lo ripete con forza: «C'è il timore di una nuova e terza ondata di contagi dopo il Natale - confessa il primario del Pronto soccorso e di Medicina d'urgenza dell'Azienda ospedaliero-universitaria, che ieri sera è stato anche ospite della trasmissione in diretta «Parma Europa», in onda su 12 Tv Parma -. Personalmente sono molto preoccupato dei possibili assembramenti in vista e durante le feste. Se le regole non si rispettano, l'epidemia non si controlla». La storia lo insegna, con il tana libera tutti della scorsa estate: sarebbe meglio non sbagliare di nuovo, per non ricadere nell'incubo. Perché il valore della vita è il principio della democrazia.

Ma qual è la situazione al Pronto soccorso del Maggiore?

«Il pronto soccorso sta andando avanti con i suoi due percorsi - risponde Marcello Zinelli -, ma in questi ultimi giorni abbiamo notato un incremento degli accessi nella cosiddetta area Pulita: evidentemente, la gente ha ora meno paura del Covid, per cui per qualsiasi altra patologia è tornata a rivolgersi al Pronto soccorso. Per quanto riguarda invece l'area Covid, la situazione è stabile: grazie alle Unità mobili multidisciplinari (Umm e Usca) il 50 per cento dei ricoveri non transita più dal Pronto soccorso e viene direttamente trasportato nel reparto».

Ma quanti sono gli accessi al giorno?

«Il picco per ora lo abbiamo raggiunto nella giornata di lunedì: 128 accessi nell'area Pulita, 19 nel triage respiratorio e quindi nell'area sporca covid e 63 negli altri pronto soccorso aziendali. Per quanto riguarda il triage respiratorio, l'età dei pazienti è sempre variabile, ma si è abbassata: dai 30 anni in su».

I test rapidi antigenici vengono utilizzati?

«Certamente e funzionano bene. In media ne eseguiamo 25 al giorno e sono destinati esclusivamente alle persone per cui si prevede un ricovero. In un primo momento al paziente viene sottoposto il questionario con precise domande per escludere sintomi o situazioni (contatti, convivenze etc.) suggestive di covid, poi gli viene eseguito il tampone nasale antigenico con risposta rapida, che avviene in 15 minuti. Questa rapidità permette di gestire in buona sicurezza tutti i percorsi del Pronto soccorso, per non intasare le diverse aree e snellire la permanenza dei pazienti nello stesso Pronto soccorso».

Il personale medico e infermieristico è sufficiente?

«Il personale infermieristico numericamente e professionalmente è adeguato, con un rigore assoluto per le misure di prevenzione, per la vestizione e svestizione. Sottolineo inoltre la grande capacità nell’accoglienza dei pazienti che in una fase di divieto di accesso ai parenti, è risorsa insostituibile. Il personale medico, come in tutt'Italia, soffre della cronica carenza numerica, ma al Pronto soccorso di Parma questa mancanza è mitigata dai medici impegnati solitamente nella Medicina d'urgenza, che al momento si trova chiusa temporaneamente per poi riaprire tra tre quattro mesi con caratteristiche strutturali e strumentali estremamente avanzate. Al momento sono garantiti i riposi e qualche giorno di stacco, nell’ottica di permettere il respiro all’intero gruppo. In previsione della primavera con l’apertura del reparto, sarà necessaria l’implementazione del personale medico attraverso selezioni e concorsi pubblici, che in questa fase appaiono discretamente sgravati da rallentamenti burocratici».

Quello della terza ondata di contagi è un timore reale?

«Con l'allentamento delle restrizioni delle Regioni, c'è il rischio che venga meno la responsabilità individuale, che in questa fase è determinante per contenere l'epidemia. Il rispetto delle regole, dell'uso della mascherina, del lavaggio delle mani e del distanziamento fisico, deve rimanere la norma per la salute di tutti. L'allentamento delle restrizioni va poi a sommarsi con il calo delle temperature e quindi alla comparsa dei virus simil influenzali, i cui sintomi sono molto vicini a quelli del covid. E che in ogni caso soprattutto negli anziani, questi sintomi possono portare a scompensi già labili di suo. Inoltre, non possiamo dimenticare che durante le feste alcuni servizi territoriali sono sospesi e quindi se i contagi aumentano si rischia di sovraccaricare gli ospedali. Per cui, il timore di una nuova ondata è realistico».

I suoi consigli?

«Il rispetto delle sopracitate regole minimali - conclude il primario Marcello Zinelli - ed il solito invito a rivolgersi al servizio di pronto soccorso solo per necessità reali».