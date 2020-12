Cade una pianta e sfiora la sede della Pubblica Assistenza

LUCA PELAGATTI

A quell'ora pioveva e si era nel pieno del coprifuoco. E questo è l'aspetto positivo perché nessuno si è fatto male.

Quello negativo, che preoccupa parecchio, è che l'ennesimo albero caduto di colpo nelle nostre strade, segnala una emergenza sulla quale è necessario intervenire al più presto.

Questa volta a crollare, intorno alle 5 di ieri mattina, è stata una pianta di viale Gorizia, proprio di fronte alla sede della Assistenza Pubblica. Nessuno, come detto, è rimasto ferito ma l'albero di grosse dimensioni, è precipitato sulla cancellata in metallo della sede abbattendola. A riprova del peso e della forza dell'urto. Per riaprire la strada e rimuovere il tronco sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che già di recente erano accorsi nella stessa strada.

Il 25 settembre, infatti, a pochi metri di distanza un'altra pianta era crollata e subito dopo, durante i controlli, era stato deciso l'abbattimento di un altro albero ritenuto malato e pericolante.

Ora, dopo questo ennesimo schianto da più parti si richiede una attenta analisi del verde cittadino. Anche perché, poche ore dopo, un grosso ramo si è staccato in viale Martiri della Libertà finendo contro la facciata di un palazzo e creando anche in quel caso danni all'edificio.