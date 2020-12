Noceto, è morto l'oste Luigi Piroli

MARIAGRAZIA MANGHI

NOCETO - C’era sempre lui, Luigi Piroli, la notte, dietro il banco dell’osteria che guardava la Rocca, a versare l’ultimo bicchiere, a chi proprio non voleva saperne di andare a casa. A Noceto quella tana di bevitori e buongustai la ricordano tutti anche se da oltre 30 anni ha spento le luci. Luigi, classe ‘49, se n’è andato martedì scorso, portato via da una malattia che lo ha fatto tanto soffrire per due anni. E il paese si raccoglie oggi intorno alla famiglia Piroli, alle sorelle Annuccia e Flaviana, alla moglie Mariella, ai figli Valentina e Fabio e agli adorati nipoti Christian, Michele e Julia, per un ultimo saluto a Luigi, alle 14 nella Chiesa di San Martino.

Luigi era arrivato a Noceto nel ‘68 con i genitori Valentino e Rina e insieme avevano avviato l’osteria della piazza. Venivano dalle colline di Piacenza i Piroli dove producevano e vendevano vino.

A Noceto aprirono una taverna che a ogni ora profumava di lepre in umido e di bolliti fumanti, un posto proprio per tutti, per gli anziani che gustavano un bicchiere tra una briscola e uno scopone e per i giovani del calcio, del rugby e della pallavolo che qui si trovavano dopo gli allenamenti per tirar tardi davanti a una pastasciutta.

Luigi la mattina lavorava allo stabilimento militare, la Polveriera, al pomeriggio dormiva qualche ora e poi attaccava con il turno serale dietro il bancone. Era un omone, sempre sorridente, fiero del servizio militare negli alpini a Gemona, appassionato di calcio e di caccia. «Un papà bravo, che non era capace di dire di no. Soprattutto se gli chiedevamo qualcosa mentre guardava la Juventus in tv - racconta la figlia Valentina - amava il calcio e in osteria era stato tra i primi ad allestire un maxi schermo per i mondiali dell’82. E poi c’era la caccia. Le sue ferie coincideva con l’apertura della stagione, prima a cinghiali e poi all’inseguimento della lepre, sulle colline di Costamezzana. Aveva avuto tanti riconoscimenti e premi. Era felice quando poteva stare nei boschi, nella natura con gli amici e i suoi segugi italiani».

Gran lavoratore, Luigi amava le cose semplici: due fette di salame, le serate in compagnia, le cene con il gruppo degli alpini, un giro con la moto Cagiva o la jeep in collina. «Lo vestiremo con la tenuta di caccia - dice Valentina – in questo viaggio lo accompagnerà la sciarpa della sua Juve, il guinzaglio del cane e in tasca gli lasceremo qualche cartuccia».

Sulla bara ci sarà il cappello con la piuma, quello di cui andava tanto orgoglioso.