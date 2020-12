Ristoratori e baristi: «Vogliamo lavorare»

KATIA GOLINI

Non è più solo un grido d'allarme, quello di baristi, gestori di pub, ristoratori, agenti di commercio del settore food. E' molto di più: un urlo, che racchiude paura per il futuro, delusione per il presente. In gioco c'è la sopravvivenza non solo dei locali stessi, ma dell'intera filiera che ruota intorno al mondo della ristorazione. Chiusure, limitazioni e ancora chiusure: i titolari di locali boccheggiano. La rabbia rischia di esplodere.

«Nessuno nega l'emergenza sanitaria, ma la nostra categoria sta pagando per tutti. Il prezzo però è troppo alto. Siamo tutti a 70-80% in meno del fatturato annuo, è evidente che così non possiamo andare avanti. E se i locali non lavorano, non lavorano nemmeno i fornitori. Parliamo di artigiani dell'agroalimentare, pasticceri, fornai, ortolani e così via. Il problema è enorme». Parla a nome di un gruppo di esercenti che si sono dati appuntamento a El Bajon di via Dalmazia - ma interpreta il pensiero dei tantissimi che non ci sono - Emiliano Grassi, titolare del Birrificio Farnese di Fontevivo e socio del locale di borgo delle Colonne Le canaglie del Naviglio: «Chiediamo soltanto di poter lavorare. Alle condizioni che ci verranno imposte, garantendo la sicurezza, ovviamente. Già sopravvivere è un miracolo, ma c'è chi non riuscirà nemmeno a riaprire».

Oltre alla preoccupazione, la delusione. E' troppo facile riempirsi la bocca con la parola «ristori» sventolata a più riprese. «I ristori sono arrivati, ma il governo li ha calcolati sul mese di aprile 2019 - spiega Grassi -, un mese che semmai abbassa la media dell'anno perché non è quello in cui si lavora di più. Bastava prendere a riferimento almeno un trimestre per fare calcoli più corretti, non un solo mese. E comunque con i ristori tiri a campare, non certo a fare passi avanti. Noi rappresentiamo quelle piccole imprese che fanno grande il tessuto economico italiano e che investono tutto nelle proprie attività».

Si fa presto a parlare di ristori. «In aprile 2019 eravamo in viaggio di nozze - precisano Giulia Lupini e Paolo Cerri, freschi sposi del Meet Hamburger di via XX Settembre -, quindi il nostro locale era chiuso. Non abbiamo visto un centesimo. Bisognerebbe che chi governa provasse a lavorare in questo settore per capire cosa significa e per fare scelte più oculate».

All'incontro sono in tanti, tutta gente che vive del proprio lavoro: Paolo Bruni dell'Osteria dello zingaro di borgo del Correggio, Andrea Grossi del pub Grolen in quartiere Montanara, Roberto Testi del pub Dublin di borgo del Correggio, Michele Mariotti e Manu Aimi di El Bajon, Ivan Albertelli dell'Hostaria da Ivan di Fontanelle, Massimo Delle Donne del bar Strälvè in via Emilia Est, Ferruccio Bottoni dell'Highlander pub di via La Spezia, Giovanni Gavazzoli del bar Bevitori societas di strada Felice Cavallotti, Massimo Alfieri di Alfione in viale Piacenza. Paolo Ziveri dell'Osteria del 36 di via Saffi si sofferma su un altro aspetto dimenticato: «Ci sono attività come la banchettistica o lo street-food. In questo periodo non si lavora e ad aprile è ferma. Chi non ha dietro un locale fattura per lo più a maggio e giugno o settembre quando si programmano le feste come matrimoni, battesimi, cresime, quindi non ha visto nemmeno i ristori».

Sul tavolo della discussione anche il tema dei lavoratori dipendenti, quasi tutti in cassa integrazione: «Molti tra l'altro non l'hanno ancora vista» dice qualcuno. «Li abbiamo istruiti, cresciuti e ora rischiamo di perderli» aggiungono altri.

Come se tutto questo non bastasse, monta la rabbia anche per i tempi e i modi con cui vengono prese e comunicate le decisioni: «Possibile che il venerdì sera si annunci la chiusura da domenica con i locali già prenotati, la spesa fatta, il personale allertato? Annullare tutto all'ultimo minuto significa buttare via denaro, sforzi, impegno. Non è possibile, una mazzata che si somma a un'altra mazzata».

Gli esercenti chiedono di lavorare, quindi. Nel rispetto delle regole, certo. «Venite a controllarci, nulla di più controllabile di un locale» è l'esortazione alle autorità e ai politici.

Vogliono anche lanciare proposte, i titolari di locali messi a dura prova dall'ennesima minaccia di chiusura per le feste. «Le cose non saranno più come prima? - puntualizza Antonio Divita, di Parma Rotta -. Va bene, ma allora approfittiamo di questo drammatico momento per cambiare tutto il sistema. Metteteci in condizioni di lavorare e di salvaguardare la tradizione enogastronomica di cui siamo testimoni e che il mondo ci invidia. Uccidere questo settore significherebbe uccidere l'Italia».

Si unisce al coro Mauro Anzola, agente di commercio nel settore vini e liquori, a riposo forzato da mesi: «La situazione è tragica e non solo dal punto di vista economico. Alla nostra categoria nessuno ha dato nulla, ma se non si torna a lavorare bisogna che le partite Iva abbiano un rimborso proporzionale alle perdite perché diversamente non possiamo farcela. Detto ciò, c’è bisogno di rimettere in moto la macchina altrimenti crolla tutto. Abbiamo bisogno che i locali riaprano per rimettere in circolazione le merci».

E poi un'altra considerazione, all'unisono ancora una volta: «Chi prende le decisioni per noi si rende conto che le persone comunque si vedono e si incontrano nelle case? A gennaio saremo da capo. Noi avremo chiuso, ma la situazione sarà la stessa, l'emergenza ancora emergenza, noi ancora chiusi. E' folle pensare che basterà riaprire chissà quando per ricominciare davvero».