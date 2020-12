Se nevica a Santa Bibiana... così dicevano i nostri nonni

LORENZO SARTORIO

Specie per i bambini ha squarciato il triste velo di questa dannata era Covid coprendo la città con il suo manto bianco. Ieri mattina ( Santa Bibiana), la città , si è svegliata indossando l’abito invernale che ha imbiancato tetti, campanili, cupole ed alberi compreso il greto della Parma al punto di dargli una connotazione nordica. Un paesaggio davvero natalizio anche se mancano ancora una ventina di giorni per arrivare a questo anomalo Natale che ci sforzeremo tutti per rendere, non certo allegro, ma un po’ meno triste.

Ritornando alla neve in città e coniugando un vecchio adagio che recita così: «Santa Bibiana cuàranta dì e ‘na stmàna», di neve, ce ne dovremmo cavare la voglia. A questo proposito gli anziani ricordano le copiose nevicate che si abbattevano in città con i candelotti di ghiaccio che penzolavano dalle grondaie, i «fiori di ghiaccio» appiccicati ai vetri delle finestre, le verdure dell’orto, in primis le verze, intirizzite e sbiancate dal gelo e la «galabrùzza» che disegnava artistici ricami sui rami delle piante e nelle siepi. Per sgombrare la neve venivano assoldati quei disoccupati che, in cerca di un lavoro, si adattavano a rimboccarsi le maniche, afferrare un badile e spalare la neve caduta abbondante sulle strade. Gruppi di uomini di tutte le età si radunavano in posti prestabiliti e lì, gli addetti comunali, affidavano agli improvvisati spalatori strade e marciapiedi da sgombrare, anche se nella nostra città vigeva (vige tutt’ora ?) un’antica disposizione risalente ai tempi dell’illuminato governo di Maria Luigia, in virtù della quale i proprietari di negozi e case dovevano provvedere a sgombrare la neve dinnanzi ai propri locali. Gli spalatori, con pesanti giubboni e rozzi cappotti da profughi, cappello o cuffia di lana ed immancabili fogli di giornale sotto gli spessi maglioni per ripararsi dal freddo, sia di notte che durante il giorno, rompevano l’ovattato silenzio tipico delle giornate nevose con il metallico strusciare dei loro badili. La neve, stipata su carretti di legno trainati a mano, veniva poi scaricata nei tombini, mentre altra neve veniva ammucchiata in alcuni angoli della città al punto di creare vere e proprie montagnole che si tramutavano in autarchiche piste di ghiaccio sulle quali i ragazzi si cimentavano in spericolate discese anche troppo…libere a bordo di slittini «fai da te»: robusti cartoni o assi di legno. Le montagnole di neve rimanevano fino ai primi tepori primaverili quando il sole più gagliardo, il giorno più lungo, ma soprattutto le frequenti piogge marzoline le scioglievano archiviando l’ennesimo inverno con le sue insidie, i suoi rigori e anche con quei quattro soldi che gli spalatori avevano racimolato durante la «campagna della neve». Le strade preferite dagli spalatori erano quelle del centro punteggiate di negozi ed allora, bottegai e osti, non lesinavano certo un panino con mortadella e pancetta e un fiasco di vino ai quei robusti stradini affinché sgombrassero a dovere davanti al loro locale in modo che i clienti potessero accedervi senza difficoltà. Dal canto loro gli spalatori non disdegnavano certo scaldare ossa e orecchie con un buon bicchiere di vino accompagnato da un panino che, specie al mattino, era in grado di fare acquisire ai lavoranti maggiori energie. Fin che la neve era fresca la fatica nello spalarla era tanta, ma aumentava quando si tramutava in ghiaccio. In questo caso gli spalatori, oltre il badile che veniva usato di costa, dovevano utilizzare il raschietto, una sorta di lama fissata in fondo ad un manico di legno. Anche le osterie dovevano inchinarsi al «generale inverno» servendo quelle zuppe lente che borbottavano sui fornelli. Ed a proposito di zuppe e minestrone, una tradizione «da freddo» molto in uso tra i nostri vecchi, era il «bèvr ‘in vèn» ossia aggiungere gagliardo vino rosso alla seconda razione del minestrone oppure alla rituale tazza di «brodo di terza» che il «rezdor» sorbiva alla domenica come aperitivo in modo da «aprire» lo stomaco alla grande abbuffata della festa.