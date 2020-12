Addio a Giuseppe Martini, imprenditore agricolo moderno e generoso

MARIA CHIARA PEZZANI

TRAVERSETOLO Ha destato profonda commozione la scomparsa del 70enne Giuseppe Martini, noto imprenditore agricolo di Traversetolo.

Una persona molto conosciuta nel territorio, apprezzata per le sue qualità umane e per l’impegno grazie al quale è riuscito nel tempo, e grazie a numerosi sacrifici, ad ampliare la sua azienda, una delle più importanti della provincia.

Nato il 14 febbraio 1950, Martini per anni ha gestito con i genitori il ristorante La Volpe.

Parallelo, il lavoro nell’azienda agricola che grazie alla sua passione è cresciuta nel tempo.

«Amava il suo lavoro, i suoi trattori. Nell’attività ha messo impegno e cura e i risultati si sono visti» ricorda la figlia Roberta. La qualità del prodotto, l’attenzione alla selezione dei capi, gli hanno permesso di raggiungere alti livelli.

La famiglia era il centro della sua vita. La moglie Luciana con cui quest’anno aveva festeggiato il 47° anniversario di matrimonio. Cinquant’anni di insieme, un legame solido dal quale sono nate le tre figlie Roberta, Elisabetta e Francesca.

Un uomo moderno nel pensiero ma legato alle sue radici, alla tradizione e al vedere la sua grande famiglia riunita, con i cinque nipoti che adorava.

E anche nei giorni del ricovero il suo pensiero, la sue preoccupazione erano rivolte a casa e ai suoi affetti.

«Era ottimista, gioviale, tante persone ci hanno scritto per ricordarlo – continua Roberta -. Dopo anni di sacrifici lui e mia mamma hanno iniziato a ritagliarsi qualche momento di svago. Viaggiavano, andavano in crociera e lui era contento, amava poter girare».

Al commosso saluto della comunità, che in questi giorni ha dimostrato alla famiglia l’affetto e la riconoscenza per una persona sempre disponibile nei confronti di tutti, si unisce anche il sindaco Simone Dall’Orto.

«Giuseppe era una persona che ha dedicato l’intera vita alla famiglia e al lavoro, che ha portato avanti con passione e sacrificio – racconta - . Ci trovavamo spesso per lunghe chiacchierate ed era bello poter stare ad ascoltare i suoi racconti, le memorie storiche di Traversetolo. Ricordo con rammarico il nostro ultimo incontro, poche settimane fa, sul cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul Termina, poco distante dalla sua azienda agricola.

«Pensavo ormai di non poter vedere un nuovo ponte, avevo perso le speranze» mi aveva detto. Una frase che lascia l’amaro in bocca. Era entusiasta del progetto e di poter vedere finalmente risolto un problema che storicamente affligge il territorio, mettendo in difficoltà chi, come lui, doveva utilizzarlo. Purtroppo non potrà mai realizzare questo sogno e io ricorderò per sempre quell’ultimo incontro».