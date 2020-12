I genitori di Simone: «Anche noi, quel giorno, siamo morti nel Taro»

Dal nostro inviato

BEDONIA Simone è ovunque. Sorridente o pensieroso nelle foto sparse per la casa, da solo o con gli amici. È nella voce della mamma Marita o del papà Franco, scorre nelle loro lacrime, è nei loro occhi intenti a cercarlo. Sembra impossibile che tanto amore non basti a farlo riapparire. Sembra impossibile che non torni a dormire nel suo letto, che presto sarà cambiato con uno a una piazza e mezzo («è più comodo, e così gli avevamo promesso»). E invece ogni battito di cuore è l'onda di una sofferenza che straripa e costringe ad alzare la mascherina ben al di sopra del naso. Come se ci fosse conforto nell'oscurità. Chissà quante volte Marita e Franco si sono chiesti se quel buio sia lo stesso nel quale è stato trascinato il loro unico figlio atteso nove anni e strappato alla vita ventenne. Anche le famiglie dalla fede più salda - ed è il loro caso - non possono essere immuni dal dubbio. Nel vocabolario manca il termine per chi abbia perso un figlio: chissà perché, viene da definirlo a sua volta orfano. Di Dio, forse. O della speranza. Perché Dio, assicura Marita, esiste: «Solo così ti spieghi d'essere ancora vivo, nonostante tutto questo dolore». Lo sguardo cade sui due ritratti di Wojtyla, entrambi di Celeste Botti: uno, nella stanza di Simone, mostra Giovanni Paolo II nel pieno delle forze, sereno; nell'altro appeso in ingresso il papa è curvo e dolente, aggrappato al bastone. «"Non so se mi piace: c'è troppa sofferenza..." dissi a Celeste che me lo consegnava - ricorda Marita -. Era sabato: quattro giorni dopo, avrei compreso il suo significato».

Foppiano è la Machu Picchu della Valtaro. Un pugno di case nascoste al mondo, dove il fiume taglia la sua gola più stretta: devi avere un buon motivo per salirci. Simone era il primo a volerci stare. Un amore misurato in partenze e ritorni quotidiani. Sacrifici anche per la scuola: a Bedonia le elementari e le medie, a Pontremoli l'istituto per geometri. Prima, lo portavano in auto: Franco Filiberti è stato dipendente del Comune di Bedonia fino al 2018, mentre Marita, ex operaia, era collaboratrice scolastica (per 12 anni anche al Maria Luigia in città). Pontremoli, invece, Simone la raggiungeva in treno da Borgotaro. Poi, da quando era iscritto a Economia e commercio a Parma, il regionale lo prendeva per la direzione opposta, lasciata in stazione la Punto a metano. Quei viaggi erano occasioni per stare con gli amici: riservato, mai sopra le righe, ma solare e generoso, lui ne aveva tanti. Simone, lo si amava fin da subito.

IL GIORNO MALEDETTO

La sveglia, la doccia, la colazione, mentre la mamma scaldava il motore della Punto di fronte all'uscio. Il 4 dicembre 2019 cominciò così. Marita avrebbe voluto vedere con il figlio una casa a Parma, per evitargli i su e giù durante l'università. «No, mamma, ci andiamo venerdì» aveva risposto lui. Quel mattino, lei gli propose anche di fare la strada insieme: lei come sempre sarebbe andata a trovare il padre vedovo 91enne, a Libbia di Bedonia. Ma gli orari non combaciavano. Partito nel buio delle 6,45, Simone pensò di entrare nell'anticamera di un mercoledì come tanti. Non era così: l'inverno aveva deciso di fare sul serio come mai più avrebbe fatto nel resto della stagione. È stato forse questo a spezzare una giovane vita, a meno di 4 chilometri da casa.

Il ragazzo fece per imboccare il ponte di Piane di Carniglia, il Taro I: la Punto sbandò, strisciando la fiancata destra contro il parapetto a valle. Proseguì girando su se stessa e poco oltre la metà del ponte finì di muso contro la ringhiera opposta. Dalle ricostruzioni d'allora risulta che andasse piano, ben al di sotto del limite. Ci fosse stato un guardrail, quasi di certo l'incidente si sarebbe concluso con il conto del carrozziere. Invece, la ringhiera (più adatta a un museo che a una strada: è originale del 1916, se si escludono sabbiature e riverniciature) cedette al peso della Punto. L'auto precipitò per 11 metri, si ribaltò, fu trascinata dal Taro ingrossato dalle piogge fino quasi a valle del ponte, prima di fermarsi capovolta sul fondo. Un automobilista proveniente da Bedonia assistette all'incidente e diede l'allarme. Ma non poté fare nulla: l'auto era tutta sommersa nella gelida corrente.

IL DIFFICILE RECUPERO

Gli stessi sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna arrivati in elicottero faticarono non poco a estrarre il corpo senza vita del ragazzo, due ore dopo. Mentre i primi soccorritori giunti sul ponte faticavano a stare in piedi: numerosi testimoni hanno raccontato che l'asfalto era ghiacciato (poco prima dell'incidente, un automobilista avrebbe anche telefonato alla moglie che doveva passare di lì a poco, per avvertirla), forse a causa dell'acqua fuoriuscita da una cunetta. La circostanza potrebbe spiegare almeno la prima metà della tragedia, mentre la seconda potrebbe essere legata alla fragilità del parapetto. Pure ipotesi. La Procura non ha ancora chiuso questa indagine dolorosa e complessa, per la quale il corpo di Simone è stato sottoposto ad autopsia.

Marita, uscita di casa poco dopo, trovò la strada sbarrata. Un cantoniere deviava il traffico verso Tornolo poco prima del ponte. «C'è un morto» le disse. Lei provò una fitta al cuore. Forzò il blocco. I soccorritori le dissero il colore e il modello dell'auto ancora in fondo al Taro. La sua agonia cominciò allora, prima ancora che ci fosse una certezza. «In trance - ricorda - tornai a casa, per indossare vestiti più pesanti per stare laggiù». Il figlio era ancora dentro, la cintura allacciata, il cellulare in tasca. I carabinieri raggiunsero Marita a Foppiano. Bussarono e non dovettero dire nulla.

LA FOLLA AI FUNERALI

Ai funerali, nemmeno il santuario di San Marco a Bedonia (dove domani alle 16,30 Simone sarà ricordato) bastò a contenere la folla in lacrime. C'era una valle intera: con quel ragazzo di vent'anni era morto un po' di futuro di tutti. C'erano i professori, anche di Pontremoli. Chi chiamava Simone «il mio cavallo vincente», chi sarebbe scoppiato ogni volta a piangere trovandosi in mano un suo progetto. E poi gli amici. Da Bedonia, Parma, Chiavari, Milano, Massa Carrara, Pontremoli. «Gli volevano bene tutti. Vederlo ci ha consolati un po'». Ma come da dietro un vetro. «La nostra vita è finita» scuote il capo Marita. Simone fu commemorato in Università, da dove giunse una mail con l'annuncio del passaggio del test per il primo esame di matematica. In casa lui non ne avrebbe parlato. Non aveva nemmeno voluto festeggiare il diploma con l'85. «Il nostro Simone - mormora Marita -. Non c'era giorno che non ringraziassi il Signore di averci dato un ragazzo così bravo e bello. Lo avevamo aspettato tanto e ci è stato portato via così presto. Ora non c'è istante che non chieda perché».