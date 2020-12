L'infettivologo Ferrari: «Il vaccino anti-Covid sarà efficace e ben tollerato»

PIERLUIGI DALLAPINA

Se il 2020 è stato l'anno del virus, il 2021 dovrebbe essere l'anno del vaccino. Due sono pronti e ora non resta che da decidere chi vaccinare per primi, anche se molti italiani sembrano spaventati dall'unica arma anti-Covid. Carlo Ferrari, direttore della struttura complessa Malattie infettive ed epatologia, spiega perché i vaccini in arrivo sono sicuri. E chi dovrà essere protetto per primo.

Nelle scorse settimane Pfizer-Biontech e Moderna hanno annunciato che i loro vaccini sono pronti. Cosa significa questo annuncio?

Per quel che riguarda il vaccino Pfizer l'efficacia è del 95%, mentre con il vaccino di Moderna si è registrata un'efficacia di circa il 94%. Il vaccino di Pfizer sembra essere ben tollerato, determinando in una limitata percentuale di casi sintomi transitori, quali affaticamento e mal di testa. Il vaccino di Moderna sembrerebbe essere un po' meno ben tollerato causando affaticamento, dolori articolari e muscolari e mal di testa. Queste però sono valutazioni molto approssimative, perché non derivano dall’analisi di dati pubblicati e le minime differenze potrebbero essere smentite una volta che i dati saranno accessibili.

Qual è la particolarità di questi due vaccini?

Sono stati generati con una nuova tecnologia, con la quale non sono stati prodotti fino ad oggi altri vaccini. La tecnologia si basa sulla somministrazione di molecole di RNA che vengono iniettate nel soggetto da vaccinare. L’RNA è il codice genetico del virus che contiene le informazioni per indurre all’interno delle cellule del soggetto vaccinato la produzione di proteine virali, che, mimando quello che accade durante l’infezione naturale, attivano le risposte immunitarie proteggenti.

Si ha notizia di altre ricerche?

Numerosi altri vaccini sono in arrivo. Almeno una decina sono in fase 3 di sperimentazione e sono prodotti con tecnologie differenti, in quanto alcuni di essi utilizzano vettori virali, cioè virus innocui per l'uomo che trasportano l'informazione genetica per indurre nel vaccinato la produzione delle proteine virali. Altri sono costituiti da virus inattivato. È probabile quindi che nei prossimi mesi avremo a disposizione vaccini di tipo diverso che comunque potrebbero essere tutti altamente efficaci e innocui.

La vaccinazione sembra essere lasciata alla libera scelta individuale. E' d'accordo? Non sarebbe meglio renderla obbligatoria per tutti?

L'obbligatorietà del vaccino potrebbe davvero essere una soluzione vista la situazione pandemica e visti i risultati positivi delle sperimentazioni, sia per quanto riguarda efficacia che per quanto riguarda tollerabilità. Credo però che sia impossibile imporre una strategia di questo tipo a livello generale. Speriamo che la maggior parte delle persone si convinca comunque a farsi vaccinare.

Cosa direbbe a una persona scettica per convincerla a vaccinarsi?

Direi prima di tutto che in generale i vaccini sono una delle più grandi conquiste della ricerca medica nella storia dell'umanità e che negare questo significa non riconoscere una parte fondamentale della storia dell'uomo. Direi poi che gli attuali vaccini sono costruiti con piattaforme tecnologiche avanzatissime, che sfruttano tutte le più avanzate conoscenze biologiche disponibili, che fino a qualche tempo fa non erano neppure pensabili, e che quindi assicurano una forte probabilità di efficacia. Direi infine che la tollerabilità dovrebbe essere garantita dall'ampiezza delle popolazioni che sono state studiate con i nuovi vaccini e dal rigore, dalla cautela a dall'attenzione con cui i dati verranno sicuramente valutati dai più grandi esperti mondiali nel campo della vaccinologia.

Oltre agli operatori sanitari, chi bisognerebbe vaccinare per primi: gli anziani in quanto fragili oppure gli adolescenti e i giovani in quanto diffusori del virus?

La risposta è molto difficile ma opterei probabilmente per gli anziani e le persone più fragili e a rischio di infezioni severe, perché una volta protette queste persone, le infezioni fra i giovani dovrebbero essere meno gravi, più spesso asintomatiche o paucisintomatiche, con circolazione bassa di virus, che tale dovrebbe rimanere se le persone fragili, in cui il virus è in grado di replicarsi più attivamente e che possono quindi diventare causa di diffusione più rapida del virus fossero protette.

Una volta somministrato, quanto durerà l'efficacia del vaccino?

Non lo sappiamo. Ricordiamoci comunque che la durata della protezione potrebbe essere ben più lunga di quella indicata dalla durata degli anticorpi nel sangue, perché la protezione contro le infezioni virali viene garantita non solo dagli anticorpi, ma anche da varie altre popolazioni del sistema immunitario, soprattutto i linfociti T.

Il Regno Unito ha dato il via alla vaccinazione da lunedì , ma l'Agenzia europea per i medicinali non ha ancora dato le sue valutazioni finali. Quello inglese è un azzardo?

Penso che questo quesito sia più di tipo politico che scientifico. Io mi sentirei decisamente più tutelato da un procedimento di qualche giorno più lungo, ma che possa garantire una maggiore sicurezza nella valutazione dei risultati.