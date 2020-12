Paci: «Le pari opportunità? Cominciano dalla scuola materna»

MARA PEDRABISSI

La scuola, pur bistrattata in Italia – e non serve spiegare il perché – resta il luogo necessario per il cambiamento. Anche per quanto riguarda la formazione delle coscienze dei diritti. Dalla scuola parte Nicoletta Paci nel tracciare il bilancio dell'attività del suo assessorato, quello alle Pari opportunità: un ciclo «ideale» che va dall'8 marzo al 25 novembre, dalla Festa della donna alla Giornata internazionale contro la violenza, per poi ricominciare.

Un assessorato da solo non basta a combattere la violenza di genere ma può incidere...

«Per questo le nostre azioni partono dalla scuola per l'infanzia; abbiamo voluto formare tutte le educatrici e gli educatori delle scuole comunali affinché svolgano il loro ruolo con una mentalità aliena da vecchi cliché, di soldatini e bambole. Un impegno che continua con gli insegnanti delle superiori: proseguiamo un progetto intrapreso già nell'anno scolastico 2019-2020. E' un corso rivolto ai docenti di Istituti e Licei, sulla figura della donna nei media, nelle pubblicità, negli audiovisivi. Al corso, inserito sulla piattaforma Sofia, stanno partecipando 25 insegnanti che si aggiungono ai 30 del precedente anno».

Questo sugli insegnanti. E sui ragazzi?

«Abbiamo intrapreso un lavoro capillare, attingendo al progetto regionale “Orientamente”, ora alla seconda edizione, su cui abbiamo investito 140mila euro. Offriamo un supporto nell'orientamento degli alunni di terza media, prospettando un equo approccio alle materie “Stem”, acronimo inglese per scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, abbattendo il pregiudizio per cui le ragazze non siano “portate”. Per la terza edizione prosegue “Open 3”, sigla per “Ogni persona è noi”, sul riconoscimento dei diritti».

Ha parlato poco fa di educazione ai “media”: proprio alla vigilia del 25 novembre Rai2 ha mandato nel programma del primo pomeriggio uno sketch fuori luogo che ha fatto sospendere la trasmissione.

«Il giorno seguente c'era una lezione del nostro corso e la docente Lorella Zanardo ha citato quello specifico esempio. Mi definisco una “ragazza degli anni 70” e posso dire che a quell’epoca un fatto del genere non sarebbe stato ammesso. E' giusto stigmatizzare le erronee rappresentazioni della figura femminile, altrimenti si crea assuefazione».

Quest’anno purtroppo l’8 marzo è coinciso con il lockdown dell'Italia...

«Per l’8 marzo abbiamo potuto fare pochissimo, a livello di iniziative. Un po' abbiamo recuperato con il 25 novembre organizzando la rassegna online che ha consentito di consegnare 3mila euro, grazie ai nostri sponsor, al Centro Antiviolenza. La rassegna è stata importante perché abbiamo avuto ospiti di rilievo, Botteri, Murgia, Dandini, con cui confrontarci. Si è riflettuto, ad esempio, sul caso di cronaca della maestra piemontese licenziata dopo essere stata vittima di di “revenge porn”».

L'insegnante ha raccontato di essere ora in cura da un psicologo ma che ciò che l'ha disturbata maggiormente è il non essere stata difesa dalle colleghe. E' stupita?

«Non mi stupisce e ho una mia spiegazione. Le donne hanno sulle spalle secoli bui in cui sono state costrette anche alla rivalità. E' una spiegazione, non una giustificazione. Da questo pensiero ci dobbiamo riscattare altrimenti rischiamo di fare molto male alle altre donne».

L’anno scorso, per il 25 novembre, venne ospite Natalia Aspesi a Palazzo del Governatore: anche provocatoriamente, disse che se i maschi italiani sono violenti è un po’ colpa delle mamme...

«L'educazione è una nostra responsabilità. Ho due figlie femmine, non ho figli maschi ma sono stata molto all’estero e ho visto un’educazione differente».

Il lockdown ha purtroppo registrato una recrudescenza delle violenze domestiche in Italia. A Parma?

«Anche. E' un dato che ricavo dal Centro Antiviolenza che lavora operativamente su questo aspetto. Noi lavoriamo maggiormente su prevenzione/informazione/comunicazione. Il bilancio per il 2020 è di 40 iniziative, più o meno una alla settimana nonostante tutto: gli autobus con le vignette di Pat Carra, le auto del Comune con la domanda “Che uomo 6?” insieme ai “Maschi che s'immischiano”, i convegni sull’imprenditoria femminile, il premio “Le Parmigiane” e quello alle donne impegnate nella sanità».

La strada della parità, anche quanto a retribuzioni, è ancora in salita. C'è chi trova inutile l'8 marzo.

«Dico che non bastano l'8 marzo o una mimosa. Ma devono essere il simbolo di un lavoro che dura tutto l’anno».