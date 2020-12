Addio a Paolo Mezzadri: aveva 59 anni, lavorava alla Barilla

MONTICELLI TERME - La riservatezza e l’attenzione verso i suoi cari e non solo, erano i tratti salienti del suo carattere. Ma Paolo Mezzadri, 59enne di Monticelli Terme, scomparso nei giorni scorsi, aveva altre qualità ormai rare, come la solida concretezza di chi bada alla sostanza e non all’apparenza e un modo di fare garbato, d’altri tempi, mai fuori dalle righe.

«Mio marito – spiega la moglie Fausta Gandolfi – aveva un carattere abbastanza chiuso e riservato, parlava poco ma era un grande ascoltatore, sempre disponibile. Però era anche una persona di compagnia e un amico sincero. Tutte le sere, dopocena, andavamo a camminare e facevamo regolarmente 6-7 chilometri a piedi, per cercare di mantenerci in forma. Condividevamo tutto».

Mezzadri si è spento all’Ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano, dov’era ricoverato, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, conseguente a una grave patologia riscontrata solo nel settembre scorso.

Era nato a Ramiola di Medesano, in una famiglia molto conosciuta in paese, in quanto i genitori, Maria e Rino, scomparsi diversi anni fa, avevano gestito una Stazione di servizio. Dopo il matrimonio con Fausta, 17 anni fa si era trasferito a Monticelli, dove viveva la moglie.

«Mio fratello – afferma Massimo – era una persona molto riservata e protettiva, attenta alle esigenze di chi gli stava a cuore e in generale, del prossimo. Non perdeva mai la lucidità né andava fuori dalle righe. Si comportava sempre con un garbo, che direi d’altri tempi. Era benvoluto da tutti proprio perché si poneva nel modo giusto. Non gli interessava per niente apparire ed era molto conviviale ma mai chiassoso».

Paolo aveva conseguito il diploma di geometra ma non aveva mai esercitato la professione. Da più di trent’anni, lavorava all’Ufficio ricerca e sviluppo della Barilla spa. La sua vita erano il lavoro e la famiglia.

I funerali del 59enne si svolgeranno oggi alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Monticelli. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Ramiola. N.F.