Borgotaro, la nuova strada salva 20 famiglie dall'isolamento

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO - Taglio del nastro sotto la pioggia per la nuova strada, lunga un chilometro, realizzata per evitare l’isolamento di 20 famiglie che vivono in piccole frazioni di Borgotaro: Cà Bruna, Marzocco, Le Piane e Colombara.

L’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Irene Priolo, ha effettuato ieri una lunga visita a Borgotaro. È stata accolta in municipio da Diego Rossi, sindaco e presidente della Provincia, e dagli assessori comunali. Presenti anche il consigliere regionale Matteo Daffadà, Gabriele Alifraco, dirigente responsabile della Difesa del suolo e Protezione civile della Provincia, il delegato provinciale alla Viabilità, Giovanni Bertocchi, Giampaolo Monteverdi, dirigente del Servizio provinciale Viabilità, il comandante della Polizia locale Emanuele Bonfiglio, con altri tecnici e addetti ai lavori.

L’assessore Priolo ha poi compiuto due sopralluoghi: il primo, sulla nuova strada comunale (lunga un chilometro ed appena terminata) di Cà Bruna e l’altro al cantiere sul torrente Tarodine, posto poco prima dell’incrocio tra la strada provinciale del Bratello e la strada comunale per la località Vighini, per la realizzazione della cassa di espansione, finalizzata alla riduzione del rischio idraulico.

Il nuovo percorso della strada comunale di Cà Bruna è stato realizzato grazie al finanziamento, da parte della Regione Emilia-Romagna, per 75mila euro, con fondi di Protezione civile, a cui si sono aggiunti 35mila euro del Comune.

«Questo importante intervento - ha spiegato Rossi - ha consentito di superare le criticità, verificatesi a causa dell’importante movimento franoso, che aveva interessato pure la vecchia strada comunale, e di porre in sicurezza il transito e l’accessibilità per le frazioni rimaste isolate, non solo di Cà Bruna ma anche di Marzocco, Le Piane, Colombara ecc., con diverse decine di abitazioni e numerose famiglie coinvolte». «Nel 2020 la Regione - ha sottolineato l'assessore Priolo - ha programmato ben undici interventi di sicurezza del territorio nel comune di Borgotaro, per 1,8 milioni di euro».

Per quanto riguarda il cantiere in corso sul Tarodine, affluente del Taro, è stato spiegato che si tratta di un intervento di «regimazione idraulica», finalizzato a superare i rischi alluvionali sul quartiere borgotarese di San Rocco, già finanziato dalla Regione, per 730mila euro. Più esattamente - si è detto - «per rallentare il trasporto di materiali solidi verso valle, riducendo così il rischio di esondazione, nel tratto che attraversa Borgotaro».

Infine, una rassicurazione di Irene Priolo: «Nessuna comunità verrà lasciata indietro, nemmeno le più piccole. Ed in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, si possono raggiungere (come in questo caso) risultati davvero importanti e fondamentali per la vita dell’Appennino».