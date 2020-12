Elia Scita: dal Covid al debutto in A3

VITTORIO ROTOLO

Ha sconfitto il Covid ed è rientrato giusto in tempo per festeggiare il suo diciottesimo compleanno come meglio non avrebbe potuto sognare: debuttando in serie A. Una trama degna del più appassionante dei romanzi (con lieto fine) quella che Elia Scita, schiacciatore cresciuto fra le fila della Energy Volley Parma e da quest’anno in forza al Volley Team Club San Donà di Piave, ha vissuto da protagonista.

L’esordio nel campionato di serie A/3 è avvenuto sabato scorso al Palazzetto dello Sport di Brugherio, in Brianza, contro la locale formazione. Nonostante la sconfitta della sua squadra, per il giovane Elia è stata comunque una serata indimenticabile. «Ero reduce da quasi un mese di inattività, dopo essere risultato positivo al tampone il 3 novembre.

Nei diciotto giorni successivi, fino a quando il test non ha certificato l’avvenuta guarigione, per fortuna non ho mai accusato alcun sintomo, a parte non sentire i sapori» racconta Scita. Che, adesso, ci scherza addirittura su. «Pensate che un giorno ho cucinato la pasta utilizzando, per errore, lo zucchero al posto del sale: un classico (ride, ndr). Il problema è che non ho ravvisato alcuna differenza nel gusto. In compenso, nell’ultimo periodo sono cresciuto di due centimetri: adesso sono alto 1,96».Di essere schierato in campo, a Brugherio, Elia proprio non se lo aspettava. «Avevo infatti appena due allenamenti nelle gambe. Pensavo di essere stato convocato giusto per fare numero, in un periodo davvero complicato: nelle settimane precedenti la squadra era stata falcidiata dal virus, al punto da dover chiedere il rinvio di diverse partite». Quasi non credeva ai suoi occhi, Scita, quando coach Rossano Bertocco gli ha fatto cenno di entrare. «Era il primo set ed ho cercato di vincere subito l’emozione, impegnandomi in due buone ricezioni. Poi, al terzo set, ho firmato il mio primo punto, con un attacco vincente. A distanza di giorni, non riesco ancora a descrivere la gioia di quel momento. A fine partita, ho ricevuto i complimenti e gli auguri anche dai giocatori avversari: è stato bellissimo».La storia di Elia Scita parte da lontano. Dalla palestra della sua scuola, a Monticelli Terme. «Ho cominciato a giocare a pallavolo all’età di 12 anni: una passione trasmessa dalla mia mamma» dice. L’incontro con Alberto Raho, direttore operativo della Energy Volley Parma, ha cambiato il corso della sua vita. «Senza di lui non avrei mai imparato tutto quello che oggi cerco di applicare, in campo. E di sicuro non sarei arrivato in serie A/3» rimarca Scita. «Con la Energy sono partito dall’Under 12 guidata da Alessandro Grossi, altra persona cui sarò sempre grato, per poi proseguire la trafila, sempre con Raho allenatore, fino all’Under 18 ed alla serie C. Un’esperienza molto formativa». Che nulla succede per caso nella vita, Elia lo ha capito in estate. «Mi trovavo a Jesolo per giocare a beach volley – ricorda il giovane pallavolista – ed i dirigenti del San Donà, dopo avermi notato, hanno chiesto informazioni alla Energy: il trasferimento è nato così». Ed ora Scita, che frequenta l’ultimo anno di Ragioneria (indirizzo Amministrazione, finanza e marketing), non vuol smettere di sognare. Come è giusto che sia. «Sono consapevole di dover migliorare – ammette con una sana dose di umiltà, Elia –: a San Donà di Piave ci sono le condizioni ideali, per agevolare questo percorso di crescita. Ho la fortuna di lavorare con un allenatore molto preparato, mentre la squadra, composta in larga parte da giovani di qualità, può contare sull’apporto di qualche elemento con trascorsi in categorie superiori: per elevare il tasso tecnico dell’organico e, di conseguenza, pure la qualità degli allenamenti, il loro contributo si rivela ogni giorno determinante».