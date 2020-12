Il nuovo iter per i positivi in classe: arriva la sospensione della frequenza per un solo caso

MARA VAROLI

Venticinque i casi isolati nelle scuole della città e della provincia e 12 le classi in quarantena. Questo il punto dell'attività settimanale del dipartimento di Sanità pubblica dal 27 novembre al 3 dicembre. Dati da cui si evince che rispetto a un mese fa la situazione dei contagi è leggermente migliorata. Tuttavia è in corso di applicazione la nuova circolare diffusa venerdì scorso. E d'intesa con i presidi il dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl sta definendo il protocollo. Ma quale la novità principale? Che anche per le classi o sezioni in cui risulta un solo caso di positività sarà disposta la sospensione cautelare della frequenza in attesa della risposta dei test antigenici rapidi. Per gli insegnanti delle classi con alunni sopra i 6 anni, invece, la sospensione non sarà matematica, ma tutto dipenderà dall'indagine epidemiologica. Al contrario, gli insegnanti delle sezioni con bambini sotto i 6 anni in cui è stato registrato un solo caso di positività saranno sottoposti alla sospensione cautelare della frequenza in attesa della risposta dei test rapidi.

Sono stati riscontrati isolati casi di positività in queste scuole: scuola primaria Albertelli, asilo le Nuvole, liceo Bertolucci, scuola media San Benedetto, scuola media Toscanini, scuola dell'infanzia Cardinale Samoré, scuola media Ceresini di Fontevivo, scuola primaria Corridoni di San Secondo, scuola media di Langhirano, scuola media Falcone Borsellino di Torrile, istituto Gadda di Langhirano, scuola media Galaverna di Collecchio, scuola media di Bedonia, scuola media di Lesignano, scuola media Parmigianino, scuola elementare Laura Sanvitale, scuola elementare e media di Mezzani, scuola media di Traversetolo, scuola media Newton, scuola elementare Ongaro di Fidenza, scuola elementare di Torrile, scuola elementare Rita Levi Montalcini di Felino, scuola media di Neviano degli Arduini, scuola media Zani di Fidenza.

A seguito delle indagini epidemiologiche eseguite, i sanitari hanno disposto invece la quarantena in classi e sezioni di queste scuole dove alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone: una sezione dell'asilo Mappamondo, una sezione dell'asilo Bruco Verde, una sezione dell'asilo Senza Pensieri, una classe della scuola media Don Cavalli, una sezione della scuola dell'infanzia di Lagrimone, una classe della scuola media Laura Sanvitale, una sezione della scuola materna Lodovico Pagani, una sezione della scuola d'infanzia Maria Ausiliatrice, una sezione della scuola d'infanzia di Pieveottoville, una sezione dell'asilo San Giuseppe, una sezione della scuola materna San Giuseppe, una classe della scuola media Toscanini.

«Ad oggi nei nidi abbiamo due sezioni chiuse e in quarantena - sottolinea l'assessore ai Servizi educativi del Comune Ines Seletti -, mentre nelle scuole dell'infanzia non abbiamo nemmeno una classe in quarantena. La situazione sembra essere migliorata, ma c'è sempre grande attenzione da parte di tutto il personale educativo e amministrativo per tenere aperte le scuole e gli asili». E per quanto riguarda le nuove modalità di gestione dei casi isolati di positività? «Nei prossimi giorni, verificheremo meglio come verrà cambiato l'iter per le nostre scuole - conclude l'assessore Seletti -. Ma essendo migliorata la situazione auspichiamo che le famiglie non debbano essere interessate da queste nuove modalità di gestione dei casi di positività».