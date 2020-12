L'albero di Natale arriverà da via Mantova

MICHELE CEPARANO

Avrebbe potuto finire tra la legna da ardere e invece diventerà il simbolo delle prossime feste. È la favola dell'abete che è stato tagliato ieri pomeriggio, sotto una pioggia incessante, nel giardino di una villa in via Mantova 21, residenza della famiglia Greci Ferrari che ha messo l'albero a disposizione della città. Oggi l'abete sarà infatti posizionato in piazza Garibaldi dove verrà acceso martedì alle 21,30, alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti, nel corso di una cerimonia che sarà trasmessa in diretta da 12 Tv Parma.

Un destino terribile quello dell'albero alto una trentina di metri che, come ricorda l'agronomo Mauro Carboni, «quest'estate era stato colpito da un fulmine che lo aveva lesionato rendendolo anche pericoloso. Purtroppo abbiamo dovuto prendere la decisione di tagliarlo». Ma ecco che il destino dell'abete cambia. Come racconta Maria Antonia Greci, proprietaria della casa di via Mantova dove vive con la sua famiglia - il marito Giorgio Ferrari e i figli Laura, Tommaso ed Emma - che possiede il noto ristorante Angiol d'Or, «era la fine di agosto quando intorno alle 17 c'è stato un temporale molto violento». A un certo punto si è sentito un boato e, quando la signora e il marito hanno controllato, hanno scoperto che l'abete era stato colpito da un fulmine.

«In un certo senso - aggiunge - l'albero è esploso tanto che degli enormi brandelli di corteccia sono volati dappertutto, alcuni addirittura andando a conficcarsi nelle persiane. Abbiamo pensato che questo albero, in qualche modo, prendendo la scarica su di sé, ci aveva salvato. In quel momento, infatti, io e mio marito eravamo proprio in giardino». Il fulmine aveva «tagliato» verticalmente nella parte inferiore quell'abete centenario che, prosegue la signora, «era stato con ogni probabilità piantato dalla mia famiglia». Poi, per quell'albero destinato all'oblio, si è fatto avanti il Comune di Parma nella persona dell'assessore al Commercio Cristiano Casa che, continua la proprietaria, «ce lo ha chiesto per metterlo in Piazza per queste festività. Ci è sembrata un'ottima iniziativa anche per “ripagare” il nostro abete del suo sacrificio. Spero che, in questa sua nuova vita, possa essere ammirato da tutti. E poi è anche bello che l'albero di Natale della città venga proprio da Parma».

Così ieri, intorno alle 14, sono scattate, sotto la regia del Comune, le operazioni del taglio, dello spettacolare carico (con l'abete «in piedi» in mezzo a via Mantova) e del trasporto. Lavori che hanno comportato la chiusura per oltre due ore da parte della polizia locale di un tratto della strada, con qualche disagio al traffico specie alla rotatoria di strada Elevata. Poi, l'abete è stato portato nel deposito della ditta Il Parmense che, dopo che la Green Work ha effettuato il taglio, ha provveduto a caricarlo sul rimorchio. E stamattina l'albero sarà in Piazza. Per la sua nuova vita.