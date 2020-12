La lezione di Ana: non arrendersi mai

GIOVANNA PAVESI

Precisa, creativa, piena di progetti e determinata. Ma, soprattutto, molto coraggiosa e consapevole. Del suo tempo, delle sue capacità e del suo carattere.

Perché Ana Maria Ghermacovschi, dinamica e potente come i suoi 18 anni, compiuti il 29 agosto, non voleva restare indietro in nulla ed era intenzionata a prendersi tutto ciò che spetta a un adolescente, appena affacciato al mondo. Ha scoperto di avere una rara (e dolorosa) forma di cancro a 15 anni, ma ha sempre reagito. Perché lei era così.

«Quando si è ammalata è stata lei a incoraggiare noi, a darci la forza e non ha mai mollato un attimo. In ospedale la chiamavano la leonessa, perché anche con la febbre alta, dopo gli interventi, o stremata dai cicli di terapia, cercava di alzarsi per seguire le lezioni o per fare visita agli altri bambini ricoverati», racconta Tatiana, che per la ragazza era più di una zia con cui faceva tutto. Il luna park, le vacanze, le confidenze.

«Avevo 16 anni quando è nata: siamo cresciute insieme e forse è anche per questo che avevamo un legame unico. Non c’è mai stata una volta in cui lei non chiedesse il mio parere e viceversa. Quando è arrivata la malattia, è stata davvero dura», conferma la donna, che la ricorda in ogni dettaglio.

Ana, che era nata in Moldavia ed era cresciuta qui, prima (e dopo) il cancro è stata una ragazzina come tante. Una sportiva che praticava judo, un’attenta osservatrice della realtà, molto amante dell’alba e dei girasoli, e un’amica, con cui era bello anche solo fare un giro in autobus o giocare a carte.

«Ci piaceva tanto girare insieme: parlavamo, scherzavamo e ridevamo. Mi ha sempre incoraggiato, in tutto, convincendomi a non mollare, anche nelle difficoltà. Ci consideravamo sorelle, anche se non di sangue, è difficile adesso abituarsi alla sua assenza fisica. Mi manca tutto di lei», aggiunge Dania El Siddiki, la migliore amica.

Tosta, tanto da «scontrarsi», in qualche occasione, persino con il personale sanitario che le suggeriva più riposo, Ana Maria aveva voluto continuare a fare lezione (a distanza), per non perdersi nulla. «Anche se i suoi valori non erano buoni o non riusciva ad alzarsi, aveva il terrore di rimanere indietro. E così pretendeva le venisse concesso di seguire», sorride la zia. E in effetti, dall’istituto d’arte Paolo Toschi, dove era iscritta, tutti confermano il suo temperamento: dagli insegnanti ai compagni di classe. «Era una delle ragazze migliori, che aveva molta volontà di riuscire. Alla grande serietà univa anche molta allegria. Era lucida e nonostante la sua malattia, ha saputo reagire finché le forze gliel’hanno consentito, nel modo migliore, non abbattendosi mai e rispondendo con tutte le sue energie», spiega il dirigente scolastico Roberto Pettenati.

Amante della moda, racconta la zia che avrebbe voluto incontrare Chiara Ferragni per consegnarle un messaggio importante: «In ospedale, aveva visto tanti bambini feriti psicologicamente dalle conseguenze della malattia e voleva, attraverso l’influencer, che passasse un concetto di positività, legato al fatto che nessuno dovrebbe nascondersi per le sue cicatrici. Sosteneva che fosse giusto mostrarsi per ciò che si era».

Ferragni e Fedez, raggiunti da un’associazione, le avevano fatto recapitare un messaggio di auguri nel giorno del suo compleanno (festeggiato in ospedale con una festa a sorpresa insieme alla famiglia, agli infermieri e a tutti i medici del reparto), accordandosi per una videochiamata nelle settimane successive.

Ma l’evolversi della malattia aveva preso il sopravvento, impedendo alla giovane di parlare con l’imprenditrice digitale (che le ha, comunque, mandato un regalo a casa).

«Ana, che conosceva la gravità della sua malattia, prima di andarsene, ha preparato un book di foto e dediche per il suo fratellino Alessandro, di cinque anni, che adorava. A lui, in particolare, ha voluto spiegare cosa sarebbe accaduto. Gli ha chiesto di non piangere e lui, a modo suo, ha cercato di accontentarla, perché glielo aveva promesso», sussurra commossa Tatiana. I funerali saranno celebrati oggi, alle 11, nella chiesa di San Marco.