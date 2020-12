Negozi chiusi, ma solo nei centri commerciali. «Inaccettabile, è concorrenza sleale»

PIERLUIGI DALLAPINA

Questa volta le regole non valgono per tutti. L'ultimo Dpcm conferma la chiusura dei negozi nei weekend, nei giorni festivi e in quelli prefestivi, ma lo stop vale solo per alcuni, cioè per quelli che sono dentro un centro commerciale. Tutti gli altri – dal negozio di vicinato alle grandi superfici di vendita monomarca che hanno un proprio edificio a completa disposizione - potranno restare aperti. Questa disparità di trattamento ha prima disorientato e poi ha mandato su tutte le furie chi dovrà abbassare la serranda e restare a guardare il via vai di gente che affollerà la concorrenza nei giorni dello shopping natalizio, il periodo dell'anno in cui le famiglie spendono di più.

«CONCORRENZA SLEALE»

Visti gli effetti del Dpcm, la dirigenza dell'Euro Torri ha deciso di passare al contrattacco, comprando un'intera pagina sulla Gazzetta per denunciare una situazione insostenibile. «Questo è il periodo in cui la gente compra i regali di Natale. Se fai chiudere noi, che siamo centri commerciali, ma tieni aperti tutti gli altri, a prescindere dalla dimensione, crei concorrenza sleale. Siamo pesantemente penalizzati, queste decisioni sono una follia», accusa Gianni Castaldini, presidente dell'Euro Torri, alla vigilia di quattro giorni di chiusura totale del centro commerciale. Quattro giorni che inizieranno oggi e termineranno martedì (compreso). «Certe decisioni sono inaccettabili, perché mettono a repentaglio posti di lavoro. A seconda delle attività ci sarà un calo degli incassi tra il 50 e il 60%», calcola, prima di fare un altro conto. «Solo a dicembre saremo chiusi, oltre a questi 4 giorni, anche il 12 e 13, il 19 e 20, dal 24 al 27 e il 31. Prendiamo una bella botta»

COMPERE IN SICUREZZA

Tra i vari direttori e presidenti dei centri commerciali cittadini, nessuno mette in dubbio la gravità della situazione sanitaria, con il virus che rallenta il contagio solo a fronte di uno stop generalizzato delle attività. Ma è proprio la mancanza di regole uniformi a gettare nello sconforto chi ha fatto investimenti per garantire compere sicure. «Abbiamo una App che conta le persone e quando superiamo un numero imposto dalla legge chiudiamo le porte. Abbiamo gel igienizzanti agli ingressi e davanti ai negozi, in più c'è la vigilanza che tiene d'occhio gli assembramenti. I centri commerciali sono super sicuri», garantisce Castaldini. Conferma questa attenzione anti-Covid anche Mattia Sirocchi, direttore del Centro Torri. «Da noi la sicurezza è al primo posto, applichiamo norme ferree, per questo motivo non possiamo essere indicati come gli unici luoghi di contagio. Se per fermare il virus bisogna restare chiusi lo accetto, ma la regola deve valere per tutti».

NATALE SENZA SHOPPING

«Tutti speravamo di poter avere maggiori libertà in occasione del Natale, purtroppo non è così», commenta con amarezza Chiara Azzali, direttrice del Parma Retail, pronta a far notare un'altra contraddizione. «I centri commerciali possono controllare gli ingressi, hanno la vigilanza e spazi ampi. Si può dire lo stesso del centro città? Con i centri commerciali chiusi, in questi giorni il centro sarà pieno di gente. Ma sia chiaro, non è una guerra fra noi e i piccoli negozi».

Fabrizio Pacini, direttore dell'Eurosia, aveva in mente una soluzione alternativa contro il contagio. «Era meglio chiudere tutto ad ottobre, per cercare di salvare il periodo prenatalizio. Queste chiusure sembrano provvedimenti tardivi dettati dall'emergenza».

PIATTAFORMA ANTICRISI

Ma ad essere in crisi non sono solo i centri commerciali. Anche il piccolo commercio patisce i divieti imposti dalla zona arancione e da mesi scanditi dai Dpcm. «Stiamo promuovendo una piattaforma online per avvicinare i piccoli negozi al digitale», anticipa Vittorio Dall'Aglio, presidente di Ascom. «Le persone comprino in negozio oppure online, ma è importante che facciano acquisti negli esercizi commerciali della città», aggiunge, prima di rivelare un dato preoccupante. «Il nostro centro studi, con Format Research, stima che ci siano 2.800 negozi tra Parma e provincia a rischio chiusura. Stiamo parlando di 10mila dipendenti. Per questo dal Governo servono ristori rapidi», aggiunge, accennando al dramma del settore alberghiero. «Gli hotel possono anche restare aperti, ma nessuno può muoversi e così anche il turismo è in ginocchio».

AIUTI A BAR E RISTORANTI

«Per i pubblici esercizi e i ristoranti, senza le aperture serali e considerando i cali di afflusso di giorno dovuti allo smart working, sarà quasi come non poter riaprire. Proprio per questo, in questi giorni, stiamo organizzando delle concrete iniziative a supporto delle attività della città», aggiunge Francesca Chittolini, presidente di Confesercenti alle prese, come tutti, con un 2020 da dimenticare.