Pesci denuncia la perita del tribunale

ROBERTO LONGONI

Dopo la perizia, la perita. Sottoposta a un fuoco di fila di eccezioni di nullità la prima, denunciata la seconda. L'udienza di ieri si apre così, con l'annuncio di Fabio Anselmo, titolare con Mario L'Insalata della difesa di Federico Pesci, che il proprio assistito poche ore prima ha depositato in procura la denuncia contro il consulente tecnico nominato dal tribunale. A Giuseppina Paulillo si chiedeva di vagliare la capacità di rendere testimonianza da parte della 23enne che - stando alle accuse - sarebbe stata vittima di violenza sessuale di gruppo e di lesioni personali durante la notte tra il 18 e il 19 luglio 2018, da parte dell'allora 46enne imprenditore parmigiano e di Ndu Wilson Anyem, pusher nigeriano 53enne suo amico. La responsabile dell'Unità operativa complessa residenze psichiatriche e psicopatologia forense dell'Ausl di Parma ha risposto al quesito del collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino, depositando una relazione di 85 pagine. Con lo scorrere delle testimonianze in aula, alcuni aspetti della personalità di Lucia (questo il nome di fantasia con il quale abbiamo voluto tutelare l'anonimato della ragazza) erano diventati sempre più oggetto di dibattito. Così, più che un tassello, la perizia avrebbe dovuto essere una pietra d'angolo del processo. Di certo, è diventata un incandescente fronte di battaglia. Giuseppina Paulillo ha concluso che sì, la giovane è capace di rendere testimonianza. E la difesa è passata all'attacco, con un crescendo che alla fine ha portato alle accuse di falsa perizia e falsa testimonianza.

Non si può certo dire che la denuncia sia un fulmine a ciel sereno (e non solo per il tempaccio di questi giorni): tuttavia, l'annuncio di Anselmo crea un discreto contraccolpo in aula. Una notizia di questo tipo rischia di far perdere serenità a chi siede al banco dei testimoni, scomodo già di suo. Mastroberardino lo fa presente, ricordando la necessità di un comportamento leale. L'avvocato ferrarese ribatte di aver scelto il momento proprio con questo pensiero, puntando sulla massima trasparenza, prima di cominciare a porre domande alla psichiatra.

Nel mirino della difesa di Pesci sono soprattutto i test «realizzati - sottolinea Anselmo - durante la perizia da almeno un'ausiliaria del Ctu del tribunale. Test trasmessi al nostro perito Alberto Caputo il 5 ottobre, per essere poi ritrasmessi corretti l'8, con la prospettiva di un incontro che però non sarebbe mai avvenuto. Inoltre, da una parte la psichiatra, nell'udienza del 20 novembre, sottolinea di aver usato i test per un'oggettivazione di quanto emerso nei colloqui che avrebbe potuto dar adito a interpretazioni pregiudizievoli nei suoi confronti: un'excusatio non petita, perchè? E poi scopriamo che i risultati sono stati modificati, che il Qi anziché 102 come risulterebbe dalle somme dei test è di 78».

Comunque al di sopra del limite che stabilisce la capacità di intendere e volere, ribatte la perita, sottolineando come i test abbiano avuto una funzione di supporto. In sostanza, sui test si basa la consulenza psicologica, mentre sui colloqui (tre ne sono stati fatti, di 2 ore e mezza abbondanti l'uno, alla presenza di tutti i consulenti) si basa la perizia psichiatrica. D'accordo con la collega si dice il professor Domenico Berardi, il cui esame proseguirà alla prossima udienza. Dai colloqui con la ragazza anche il perito del pm ha ravvisato un disturbo della personalità. Ma non tale da sconfinare nella malattia psichiatrica. Tuttavia, anche le parole del consulente dell'accusa, per L'Insalata «confermano la sussistenza di varie patologie della ragazza, che a nostro avviso non possono che indebolire ulteriormente una credibilità già minata dalle dichiarazioni contrastanti da lei rese in più occasioni». Si prosegue il 18 dicembre con l'esame dei consulenti delle parti. Poi, se sarà il caso, sarà di nuovo il turno di Giuseppina Paulillo.