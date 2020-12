Chiuso il bar del poliambulatorio Dalla Rosa Prati

Luca Pelagatti

«Sono arrivati intorno alle 10 di ieri mattina quando, poco dopo, avremmo comunque chiuso il centro. E visto che da domani (oggi per chi legge, ndr) l'Emilia torna regione gialla significa che non potremo fornire un servizio ai pazienti nei prossimi giorni. Quando tutti sono invece comunque aperti».

Guido Dalla Rosa Prati, amministratore delegato dell'omonimo centro diagnostico di via Emilia Ovest non riesce a nascondere l'amarezza. «Perché questo è un luogo dove si curano le persone, non un locale dove la gente va a festeggiare o a cercare svago. Eppure si sono accaniti in questo modo».

Il soggetto dell'azione è una pattuglia della polizia locale. E l'accanimento, secondo il responsabile del poliambulatorio, è quello che si è concentrato sul bar della struttura. «Che, lo ripeto: non è certo un ritrovo da aperitivi. Ma piuttosto uno spazio al servizio di chi ha problemi di salute».

Gli agenti, secondo quanto riferito, sono arrivati nella mattina e si sono diretti verso il bar al piano terra del centro. «C'era sicuramente qualche paziente e per questo hanno applicato la sanzione destinata ai locali che non rispettano le norme sul Covid». Quelle, ricordiamolo, che in caso di regione arancione - come era ancora ieri la nostra - permettono solo l'asporto e non il consumo di alimenti all'interno. Pena una multa di 400 euro e cinque giorni di chiusura.

«Ma è proprio qui il problema - prosegue Dalla Rosa Prati. - Non ovviamente, la multa ma l'impossibilità di riaprire. Noi ospitiamo, per questo periodo, un reparto ospedaliero, quello della Medicina nucleare e reparti dell'Ausl come quello dei prelievi, dello screening per la mammografia e la medicina dello sport. Cosa racconteremo ai nostri pazienti quando ci chiederanno acqua per prepararsi ad una ecografia, una bevanda calda o qualcosa da mangiare dopo una visita che richiedeva il digiuno?».

Una osservazione che, in un momento di emergenza sanitaria globale, in effetti lascia un po' smarriti. E sulla quale l'amministratore del poliambulatorio torna con insistenza. «Noi siamo equiparati ad un ospedale come ha confermato la prefettura la scorsa primavera. E siamo stati trattati, invece, come il bar dove il passante si ferma per bere un bicchiere».

Un giudizio severo che non è rivolto contro gli agenti («Nulla da dire su di loro: si sono comportati con estremo garbo e sono apparsi a loro volta dispiaciuti di dover fare un simile intervento») ma piuttosto verso chi, secondo Dalla Rosa Prati «ha fatto un segnalazione assurda» e un sistema incomprensibile.

«Qui vengono centinaia di pazienti ogni giorno ed è per loro che svolgiamo questo servizio. Ma non solo: anche per i medici e gli operatori sanitari che restano qui dentro intere giornate e a cui garantiamo un servizio di ristoro. Ecco perché abbiamo già fatto ricorso al prefetto. Ma temo che per qualche giorno il bar non potrà operare».

Anche se, in realtà, il Dpcm che ha diviso l'Italia in zone fa riferimento alla materia stabilendo che «restano aperti esercizi di somministrazione di cibi e bevande nelle aree di servizio e rifornimento lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti». E qui, appunto, si tratterebbe di una struttura che con gli ospedali ha molto in comune. Soprattutto la presenza di persone fragili.