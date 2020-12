Dopo 161 anni chiude «Chiari»

Lorenzo Sartorio

Il tempo ha un odore, meglio un profumo.

L'aroma del tempo al quale alludiamo riguarda l'antico negozio «Chiari. Lane materassi, cordami» di borgo Basini che, fra qualche giorno, abbasserà per sempre la saracinesca dopo una più che onorata permanenza nel commercio parmigiano durata 161 anni.

Tutto ebbe inizio nel lontano 1859 grazie ad Eugenio Chiari il quale aprì una drogheria in via Mazzini, allora «Bassa dei Magnani- Piazzale Cavedagne», com'è riportato nella ragione sociale di una vecchia fattura «di lire 100», del 1873.

Ad Eugenio si affiancarono i figli Agostino e Guido dando vita alla ditta «Eugenio Chiari & figli - via Mazzini 49 angolo San Bartolomeo telefono 27-23. Servizio a domicilio». E, come logo, un barbuto sultano accovacciato su un comodo cuscino che sta gustando un caffè in quanto, da Chiari, era prevista la «giornaliera torrefazione».

Una drogheria di prim'ordine come tante altre di cui la nostra città un tempo era ricca, ma che ora stanno sparendo mentre le poche rimaste andrebbero tutelate e protette dal Wwf come i panda.

Dai Chiari si poteva acquistare di tutto: dal flit (insetticida arcaico per le mosche), allo zucchero venduto sfuso, come la maggior parte di tutti i prodotti. Ma lo zucchero veniva confezionato in una carta speciale di un azzurrone intenso che poi divenne, anche per la moda del tempo, l'«azzurro carta da zucchero».

Ed ancora: marmellate, caffè, candele, cera, olio, verderame, frutta secca, cioccolato, senape e quant'altro.

I profumi che si avvertivano nelle drogherie erano davvero tanti: dal pepe alla cannella ai chiodi di garofano.

Inoltre il negozio, «vestito» in modo molto austero e quasi sacrale, prevedeva l'imponente bancone di legno massiccio (in alcuni casi con il piano in marmo), bilance e bilancine (come quelle degli speziali), scaffali lignei dove trovava posto di tutto, recipienti in vetro nei quali solitamente alloggiavano bon bon vari, confetteria, pasticche, mentini bianchi e colorati, «scarafaggi» di liquirizia, le immancabili caramelle al miele «Ambrosoli» e le «Baratti» ai gusti tradizionali ed esotici.

Nel 1972 i fratelli Eugenio ed Alberto Chiari, rispettivamente di 88 e 81 anni, parmigiani del sasso e nati in borgo Basini (l'antico borgo «Tre Re», toponimo mutuato da un'osteria che sorgeva in loco, e poi divenuto borgo San Bartolomeo poiché ubicato dietro l'omonima chiesa), decisero di spostarsi nel «loro» borgo, dando vita ad un altro negozio che con la vecchia drogheria aveva poco a che fare, se non per qualche prodotto, specializzato in articoli per la pulizia della casa.

Ed allora facevano bella mostra nel negozio, ancora dotato di un'antica scansia lignea, i vari saponi da bucato («marsiglia» e «saffa», chiamato dai parmigiani «savón manganón»), «lùsstor da scärpi», «lumén da mòrt», candele varie, polveri magiche per il bucato (lisciva, perborato, borace), zampironi antizanzare, carta moschicida. Ed ancora: il famoso «flit» e le relative pompette per irrorarlo nelle varie stanze specie in estate, borotalco, dentifrici, cordame vario, canapa, spugne, trappole anti tarme, canfora, naftalina, mollette lignee da bucato, lana per materassi, tappi di sughero che, nel periodo della vendemmia, andavano a ruba.

Numerosa e vasta la clientela dei Chiari. In primis tante «rezdore», ma anche numerosi clienti che giungevano in città, con corriera o «specialini», nei giorni di mercato (mercoledì e sabato) dalla provincia dove certi negozi, specie in montagna, erano solo un miraggio.

Quindi, questo Natale, già non troppo allegro per i ben noti motivi pandemici, nella nostra città, sarà portatore di un ulteriore «magone» per la chiusura definitiva di un negozio dove si avvertiva il magico profumo del tempo.