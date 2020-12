Il tassista runner assolto dopo 4 anni in cella

Roberto Longoni

Quante maratone nell'ora d'aria. Giri su giri nel cortile di via Burla, sognandosi altrove, libero cittadino e runner con la pettorina sulla casacca dell'Atletica Manara. Correva sul filo dei minuti, Antonio Bianco: si è ritrovato a lottare contro gli anni. È entrato in cella che ne aveva 39, ne è uscito a 43. È entrato con l'accusa di essere un affiliato della 'ndrangheta, ne è uscito assolto con formula piena. Felice lui e confortati in un collettivo «te l'avevo detto» i tanti che mai avevano messo in dubbio la sua onestà. Per riportarlo a casa, un'auto non bastava: 12 erano i taxi in attesa il pomeriggio della scarcerazione. Al completo, tutti i colleghi della squadra di tassisti della quale faceva parte anche lui, fino a fine novembre del 2016.

Quel giorno, scattarono 46 paia di manette in tutt'Italia su ordine della Dda di Catanzaro. Tra i nomi dei destinatari di custodia cautelare nell'operazione Borderland c'era anche il suo. L'inchiesta era focalizzata su alcune famiglie in ascesa tra le province di Catanzaro e di Crotone. In quella zona il punto di partenza per presunti interessi illeciti senza confine. Gli inquirenti ritenevano che il tassista fosse il referente nella nostra città dei Tropea, la cosca di Cropani. In effetti, di quel pugno di case ai piedi della Sila e in riva allo Jonio Bianco era originario, ma da lì era anche venuto via proprio per prendere le distanze dalla disoccupazione e da certi condizionamenti. «Al suo arrivo a Parma nell'aprile del 1998 poter subito scegliere tra tre lavori lo meravigliò» ricorda l'avvocato Francesco Sicilia che ha curato la parte parmigiana della difesa del 43enne, mentre Salvatore Staiano ha rappresentato l'imputato in Calabria. Bianco per quattro anni si diede da fare come operaio. Poi, con il marito della sorella a sua volta trapiantata in città, acquistò un taxi. Prima uno in due, da guidare a turno. Poi, le auto bianche dei cognati divennero una a testa. Ai chilometri percorsi al volante per le strade di Parma Bianco cominciò ad alternare quelli macinati come runner dell'Atletica Manara. Non si risparmiò, e i piedi un bel giorno gli chiesero il conto. Bianco fu costretto a darsi anche al nuoto e al ciclismo. Così, divenne un triatleta da «Ironman» (2,4 miglia di nuoto, 112 in bicicletta, 26,2 di corsa). Nel 2016, l'ultima gara estrema, in Spagna, vicino a Pamplona.

I legami con la sua terra d'origine, il tassista non li tagliò mai. Non rinnegò le amicizie più strette del passato, nemmeno quelle più scomode, con chi aveva intrapreso un cammino ben diverso dal suo. Qualcuno, tra quelli del paese con i quali aveva condiviso l'infanzia, finì sotto processo a Catanzaro. Lui mantenne un rapporto epistolare con l'amico e andò più volte ad assistere alle udienze, accompagnando in aula la moglie. «Fu soprattutto una questione anagrafica ad attirare su di lui i sospetti degli inquirenti - allarga le braccia Sicilia -. Antonio non è mai stato accusato di episodi specifici. Lui ha sempre professato la propria innocenza».

Alle testimonianze di chi diceva che il suo assistito era in Calabria in certe occasioni, l'avvocato oppose gli estratti della centrale dei taxi parmigiana, dimostrando che Bianco era al lavoro nella sua nuova città. Anche questo è concorso a smantellare le accuse e a far assolvere un imputato per il quale l'accusa chiedeva 18 anni. Ma intanto 4 li aveva già trascorsi in carcere. «Sono sempre stato sereno. Sapevo che la mia innocenza sarebbe stata provata» ora dice. I primi a credere in lui furono i responsabili dell'amministrazione carceraria: ben presto, gli diedero lavoro come magazziniere. Il pomeriggio, oltre alle corse in cortile, in cella faceva esercizi con due cassette di acqua minerale. Anche la mente ha mantenuto allenata, dedicandosi alla lettura. Ha cercato di non farsi travolgere dai rimpianti. Anche se uno spesso era più forte dei buoni propositi: non veder crescere i figli di tre anni e sette al momento del suo arresto è stato il dolore maggiore. Il più piccolo, che non sapeva la verità, vedendolo tornare ha chiesto al padre dove fosse stato. «Ora non andartene più» gli ha detto, gettandogli le braccia al collo. Il maggiore, invece, dopo esserci stato un po' di volte, ha smesso di andare a trovarlo in via Burla con la mamma. Troppo doloroso. Ora recupera, correndo con lui.