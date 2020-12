La città finisce sott'acqua e scatta l'allerta arancione

Monica Tiezzi

Oltre 56 millimetri di pioggia caduti ieri (dato aggiornato alle 22) e la città si è ritrovata ad annaspare fra canali esondati, fiumi a livelli di guardia, sottopassi allagati e allerta arancione (proprio mentre l'abbassamento dei contagi da Covid fa uscire l'Emilia Romagna e Parma da questo «colore») per il rischio idraulico.

PIOGGIA RECORD

La lunga pioggia iniziata alle 13 di venerdì e proseguita fino alle 24 circa, è ripresa alle 8 di ieri e continuata, tranne una breve pausa pomeridiana, fino a notte. In tutto sono caduti oltre 80 millimetri fra venerdì e ieri.

Il tecnico dell'osservatorio meteo dell'Università, Paolo Fantini, da un'idea della quantità record: «La media dei primi 10 giorni di dicembre è di 24 millimetri. Ne sono caduti in cinque giorni 120».

Sono cifre che fanno della prima decade del dicembre 2020 la seconda più piovosa nella storia meteo di Parma, dopo quella del 1897 (170 millimetri), e superando così anche quella del 1992 (111 millimetri).

CITTÀ SOTT'ACQUA

Superlavoro per vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale. Allagato il sottopasso di via Venezia e quello della tangenziale Ovest in via Emilia Ovest, zona magazzini Vender. La polizia municipale è intervenuta per allagamenti anche in strada Nuova Naviglio, via Montello, via Monte Bardone, strada Traversetolo, strada Traversante Ravadese, tangenziale Unione Europea, piazzale Salvo D'Acquisto, tangenziale del Ducato e ad Eia, Pizzolese e Ponte di Castelnuovo. Tante le chiamate ai vigili del fuoco anche per cantine e garage allagati.

RALLENTAMENTI E INCIDENTI

Rallentamenti in viale Piacenza, lieve incidente in via Koch, enormi pozzanghere sulla tangenziale nord in direzione Reggio Emilia, fra l'uscita per la tangenziale ovest e lo svincolo per l'aeroporto, hanno creato un effetto aquaplaning che ha causato alcuni tamponamenti.

Allagata pure strada Vallazza per l'esondazione di un canale. Disagi anche in tangenziale Sud all'altezza di via La Spezia, con un'auto che ha fatto testacoda sulla strada allagata. A Corcagnano i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in strada Cantone per un furgone bloccato dalla tracimazione di un canale.

In mattinata sempre i vigili sono dovuti intervenire anche alla pizzeria Vibes di via Emilia Ovest a Fraore, dove si sono allagati gli scantinati con derrate alimentari e celle frigorifere.

Nel primo pomeriggio tra via Ferrarini e via Valera di Sopra (zona Crocetta), intervenuti vigili urbani, vigili del fuoco e protezione civile. Nel pomeriggio vigili del fuoco in strada Valera, assieme a polizia municipale, Protezione civile e Consorzio di bonifica parmense: una gru ha ripulito le griglie del canale per evitare esondazioni.

FIUMI MONITORATI

Stretto e continuo il monitoraggio dell'Aipo sui corsi d'acqua, mentre la Protezione civile ieri pomeriggio ha diramato l'allerta arancione (pre-allarme) per oggi. Si temono possibili piene di fiumi e torrenti e straripamento di canali secondari.

Ieri l'Aipo ha monitorato in particolare l'Enza nei pressi di Sorbolo, che alle 20 di ieri ha toccato i 10,97 metri sopra lo zero idrometrico (la terza soglia rossa, quella più critica, scatta a 11 metri).

Anche la Parma ieri si è avvicinata, a ponte Verdi, alla terza soglia di criticità (tre metri sopra lo zero idrometrico) con un valore di 2,54. Meno problematica la situazione del Baganza con 1,78 metri a Ponte Nuovo poco dopo le 16. Allerta massima per oggi, viste le forti piogge e nevicate (anche sotto i mille metri) in montagna.

TREGUA LUNEDÌ

La pioggia, anche se meno intensa, proseguirà anche oggi. «Ci troviamo in un'area di bassa pressione molto estesa che comprende tutto il Nord Italia, la Francia e il Mediterraneo occidentale - spiega Paolo Fantini - e che ha il suo “occhio” fra Liguria e Corsica. Una situazione che favorisce le precipitazioni, accompagnate da aria calda e umida dal Mediterraneo. Le temperature in città, infatti, anche ieri non sono mai scese sotto lo zero, mantenendosi fra i 3,5 e i 5 gradi. Una pausa dalla pioggia è prevista per lunedì, poi fra martedì e mercoledì nuovo peggioramento. Bassa pressione fino a metà mese e un innalzamento solo fra il 15 e il 20 dicembre», conclude Fantini.