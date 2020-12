Smart tv per gli anziani: così possono vedere i loro cari

La pandemia di Covid19 ci ha costretto a stare lontano dai nostri affetti più cari, in particolare gli anziani, per tutelare la loro salute. Per tentare di ovviare a questa mancanza, Asp Distretto di Fidenza ha lanciato il progetto TiVedo.

In una prima fase il progetto si è concretizzato nell'acquisto di quattro stazioni televisive portatili con tv da 42 pollici, che già ora permettono di effettuare video chiamate ad alta definizione nelle quattro strutture a gestione Asp: Città di Fidenza, Pavesi Borsi di Noceto, Tommasina Sbruzzi di San Secondo Parmense e Don Prandocchi-Cavalli di Sissa-Trecasali. Successivamente è previsto l'acquisto di 140 smart tv di ultima generazione, uno per ogni stanza delle strutture gestite da Asp. Inoltre, si procederà anche alla cablatura completa di tutte le strutture e alla realizzazione di una piattaforma interna di comunicazione, una sorta di canale telematico di Asp che offre la possibilità di utilizzare contenuti presi da piattaforme quali YouTube o altre, con trasmissioni dedicate all'animazione, anche a cura delle realtà di volontariato presenti nei diversi comuni, alle celebrazioni religiose, alla lettura dei quotidiani e a un'ampia gamma di attività anche a carattere sanitario.

Per questo progetto l'investimento totale sarà di circa 50mila euro. Asp anticiperà i fondi dal proprio bilancio, ma chiede il sostegno di tutti i cittadini e delle aziende dei diversi territori e per questo promuove una raccolta fondi dedicata.

Tutti possono partecipare donando il loro contributo al conto corrente di ASP, IBAN IT26 D 06230 65730 000036073111 (Causale “Raccolta fondi TiVedo”). Già nel mese di marzo la solidarietà di tutti è stata importante e ha permesso ad Asp di avere tutti i dispositivi di protezione per operatori e ospiti per primi in Regione.

«Abbiamo però cercato anche di pensare a cosa questa emergenza sanitaria ci ha insegnato e a come aggiornare il modello senza risposte istintive, raffazzonate e di corto respiro – ha spiegato Massimiliano Franzoni, presidente di Asp Distretto di Fidenza–. Il progetto “TiVedo” vuole tentare di fare un primo grande passo sulla strada dell'aggiornamento del modello, utilizzando gli strumenti digitali che tanto ci hanno aiutato nella quotidianità in questi mesi. Non è semplicemente un modo per rendere più vivo l'incontro tra i nostri anziani ospiti e i loro famigliari, ma è anche una finestra sul futuro e sulle possibilità che la tecnica ci darà anche soprattutto a emergenza finita».

«Il progetto “TiVedo” nasce proprio per consentire, attraverso le smart tv, momenti di animazione, di socializzazione, di condivisione, di compagnia in ogni istante della giornata all'interno di un nuovo assetto riorganizzato delle attività ludiche, occupazionali, di socializzazione, religiose e anche di relazione con i familiari che, proprio grazie alle chiamate su un grande schermo, potranno “incontrarsi”», ha sottolineato infine Elena Cagliari, direttrice di Asp Distretto di Fidenza. Il link dal quale è possibile scaricare il video promozionale è il seguente: https://we.tl/t-jrTDTu9wcM

r.c.