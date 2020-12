Un anno all'ex dalla sbornia violenta

Il primo brindisi lo fece in onore della serata di nuovo in due, il secondo per quel se stesso dolce e attento troppo spesso messo in ombra dall'«altro» odioso e violento. Poi, continuò a bere. Così, quella cena che doveva essere di rappacificazione con la ex divenne un disastro. Ancora una volta complice l'alcol, che tirava fuori il peggio di quel 35enne parmigiano dalla doppia personalità: gentiluomo da sobrio, intrattabile violento con qualche bicchiere in corpo. A farne le spese la donna che aveva accettato il suo invito. Lei, che già aveva a una prima aggressione mesi prima aveva risposto chiudendo la relazione, ma senza denunciare, quella notte stessa si presentò ai carabinieri e al Pronto soccorso.

La storia tra i due era cominciata con l'amicizia su Facebook. Durò fino a quando lui un giorno si presentò a casa di lei con l'alito ad alta gradazione. Apostrofò la coetanea con frasi del tipo «Sei una str..., non vali niente. Tu sei roba mia». La prese per il collo, prima di rovinare a terra, in un sonno profondo. Al risveglio sembrava un altro, ma fu invitato ad andarsene e a non farsi più rivedere.

Mesi dopo, giurò di essere un altro. E lei accettò l'invito al ristorante quella sera. L'idillio iniziale presto si trasformò in incubo. Il 35enne litigò anche con il gestore del ristorante. Poi, tornò a «dedicarsi» a lei, riprendendo a insultarla. Fuori dal locale, prese la donna per il collo. Arrivò perfino a morderle il viso e le braccia. «Fermati, ti prego: ora ti porto a casa» lei gli disse. E lui per un attimo la liberò, anche perché gli eccessi alcolici a quel punto gli stavano dando sullo stomaco. Lei ne approfittò per mettere in moto e sparire. I medici le refertarono lesioni per 10 giorni. L'ex diventò ex in maniera definitiva. Ora, si è chiuso il processo di primo grado a carico dell'uomo. Il pm Rino Massari ha chiesto una condanna a 10 mesi: il giudice Giuseppe Monaco ha stabilito che i mesi di reclusione siano dodici.

rob.lon.