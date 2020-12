«Gaucho» muore improvvisamente a 37 anni: Varano Marchesi è sotto choc

MARIAGRAZIA MANGHI

VARANO MARCHESI È arrivata del tutto inattesa e con un grande carico di dolore la notizia della scomparsa a Varano Marchesi di Francesco «Gaucho» Gaudeano.

Aveva solo 37 anni. Viveva con la famiglia, la mamma Mariangela e il papà Filippo nella piccola frazione del comune di Medesano.

«Se ne va un amico: lo conoscevo dall'infanzia, eravamo insieme all'asilo - dice il sindaco Michele Giovanelli che si fa portavoce della tristezza di tutta la comunità -. Era un ragazzo che amava il paese e che tutti amavano. Bravo, generoso, dotato di un'ironia intelligente, pieno di entusiasmo e di idee per fare comunità».

«Da una decina di giorni Francesco era a casa in isolamento, positivo al Covid, ma con sintomi lievi. Fino a tarda notte ha scherzato sulla chat di gruppo. Nulla lasciava presagire che la situazione degenerasse. Purtroppo ci ha lasciato e non riusciamo a darci delle risposte, possiamo solo stringerci alla famiglia».

Una mazzata per tutti gli amici. «Lo abbiamo sentito di buon umore fino a poche ore prima della tragedia», racconta Mirko Pastori ancora incredulo e molto scosso.

«Siamo cresciuti insieme. Era attivo nella Pro Loco, era uno capace di fare gruppo. Grazie alla sua determinazione è nato l'Atletico Varaneiro la squadra di calcetto che ha riunito gli amici di Varano e Felegara. Francesco era il presidente, quello che ha trainato la comitiva, che l'ha sostenuta quando c'era bisogno di un aiuto economico».

«L'amicizia - continua - era la cosa più importante, il gioco del calcio solo un pretesto per vederci due volte in più la settimana».

Era uno su cui si poteva contare Francesco. Lavorava nello stabilimento Furlotti di Medesano e il tempo libero lo dedicava alla compagnia, alle manifestazioni per il paese e ai viaggi. Non è mai mancato a un appuntamento dell'iniziativa «Puliamo Medesano» e quando c'era da dare una mano non si tirava indietro.

Per tutti era «Gaucho», un soprannome che si portava addosso da quando era piccolo e intorno al quale rimane un alone di leggenda. «Un amico a tutto tondo, pensava prima agli altri e poi a sé stesso», ricordano con commozione Federico, Davide e Federico che con lui hanno condiviso anche tanti viaggi, Valencia, New York, tanti altri.

«Aveva organizzato con il gruppo Re-Set l'appuntamento di musica Chockabilly all'interno di Cioccolandia e ancora si parla - ricordano - della mitica “baraccata” di Felegara che ha riunito tutti i ragazzi di Medesano e delle frazioni. Ci siamo sentiti fino a ieri, scherzava, diceva che stava bene. Ci mancherà il nostro Gaucho».