«La lotteria degli scontrini? Non siamo ancora pronti»

LUCA MOLINARI

Arriva il codice per giocare alla lotteria degli scontrini, ma a un mese dalla partenza (prevista dal 1°gennaio 2021) Ascom e Confesercenti chiedono di posticiparne l'avvio.

I commercianti infatti, in difficoltà per le restrizioni legate alla pandemia e impegnati nelle vendite del periodo natalizio, sono chiamati ad adeguare a proprie spese i registratori di cassa nel giro di un mese.

«La lotteria degli scontrini - spiega Claudio Franchini, direttore di Ascom - ha il pregio di sostenere gli acquisti nei negozi. Si tratta di una scelta importante, che reindirizza la spesa degli italiani verso il negozio di vicinato. Questa iniziativa però andrebbe allargata anche agli acquisti con il contante, perché puntando soltanto sulla moneta elettronica si taglia fuori una fetta importante di esercizi, come gli alimentari, dove difficilmente si usano bancomat o carta di credito».

Da rivedere è, in primis, la tempistica di avvio della lotteria.

«Non è proprio il momento di far partire la lotteria degli scontrini - commenta Franchini - Andrebbe spostata in avanti di almeno quattro mesi, per fare in modo che i singoli commercianti abbiano un certo margine di tempo per poter adeguare i propri registratori di cassa».

Tra chiusure forzate, fatturati azzerati e futuro incerto, molte attività non hanno ancora potuto completare gli investimenti necessari a partecipare alla lotteria degli scontrini. Anche perché il solo adeguamento dei registratori di cassa costerà ai commercianti italiani circa 400 milioni di euro.

«Non ci si vuole rendere conto che ci troviamo in una situazione di emergenza - prosegue lo stesso Franchini - Alcuni esercizi sono ancora chiusi e altri sono nel pieno del lavoro per le vendite natalizie e non hanno di certo il tempo per adeguare i registratori di cassa nel giro di un mese».

Non usa giri di parole anche Antonio Vinci, direttore di Confesercenti: «Non è questo il momento adatto per portare avanti un'operazione del genere. La lotteria degli scontrini complica soltanto la vita dei commercianti, già alle prese con mille problemi legati all'emergenza Covid».

«Pensiamo, ad esempio, a un barista - prosegue Vinci - a causa delle chiusure forzate ha le proprie entrate praticamente azzerate e, come se non bastasse, ora è chiamato ad adeguarsi per la lotteria degli scontrini. Onestamente mi sembra una iniziativa del tutto inutile in questo frangente, portata avanti nel peggior momento possibile e mai percepita positivamente dai commercianti».

La scelta di far partire la lotteria degli scontrini a gennaio rischia infine di escludere dalle vincite centinaia di consumatori e piccoli esercenti parmigiani.