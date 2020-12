Addio «Gino», simpatia partenopea e un cuore gialloblù

LORENZO SARTORIO

Nonostante avesse natali partenopei (era nato ad Ottaviano in provincia di Napoli), non era stato ammaliato dal fascino e dalla magia dello Stadio San Paolo e dai quegli undici azzurri che vi giocano. Lui, Luigi Boccia (per tutti Gino), era un tifosissimo del Parma anche perché, nella nostra città, era arrivato da bambino con la famiglia. Luigi se n'è andato a 64 anni. Il Covid se l'è portato via in un mese.

Figlio di un commerciante nel ramo dell'abbigliamento, Gino, aveva conseguito il diploma di ragioniere all'Istituto Melloni per poi esercitare il mestiere di rappresentante di articoli di plastica. Fu in seguito assunto dalla Termoplastica Nevianese presso la quale lavorava da anni. Carattere solare, allegro, generoso, Gino, possedeva l'atavica e contagiosa simpatia napoletana che portava nel proprio dna alla quale univa quella tipica parmigiana.

Appassionato da sempre di calcio e grande supporter del Parma, nel 1973, fondò con altri amici il «Parma Club Danè» ora presieduto da Simone Burani. I «Danè» (dannati) del Parma Club, a differenza di quelli che Dante fa ardere nelle fiamme eterne, oltre a volte patire, sono stati anche in grado di gioire in molte occasioni a fianco dei crociati per le numerose vittorie conquistate sia in casa che in trasferta. Poiché la tifoseria parmigiana, e questo è bene ricordarlo, anche in trasferta è sempre portatrice di simpatia, entusiasmo ma, soprattutto, di grandissimo senso civico. Tutto ciò lo hanno testimoniato in ogni occasione tifosi-simbolo come, appunto, Gino Boccia ma anche Angelo Manfredini, coordinatore dei «Parma Club», Corradone Marvasi, Giuliano Mazzera, Simone Burani e tanti altri.

Era molto legato alla famiglia, Gino: alla moglie Stefania, alle figlie Rebecca e Francesca, ai generi Giovanni e Gianni, ai fratelli Gennaro (Rino) e Pasquale e agli adorati nipoti: Gabriel, Gaia, Maddalena ed un altro in arrivo, che attendeva con gioia.

Così lo ricorda l'amico fraterno Simone Burani anche a nome degli altri soci del Parma Club Old Danè». «Gino, anche se all'anagrafe eri Luigi e, per questo ti ho sbagliato il biglietto diverse volte, il tuo nome di battaglia era Napoli, semplicemente perché in terra partenopea eri nato. Mai avrei voluto scrivere questo saluto ma, purtroppo, questo anno funesto ha portato via anche te: un altro pezzo della nostra storia, un altro fondatore del gruppo, un altro grande amico. Sei stato uno delle colonne della nostra realtà ed anche oggi, a distanza di più di 40 anni, continuavi a seguire il tuo amato Parma con gli amici di allora diventati “old”, ma sempre “Danè”».

Il funerale si svolgerà mercoledì alle 9 partendo dall'ospedale per la chiesa di San Michele Tiorre. e poi la Villetta