Corsa pazza in auto in pieno centro: sbanda, abbatte un cartello, centra un negozio e fugge. Ma perde la targa

Rischia grosso il conducente dell'autovettura che attorno alla mezzanotte di sabato è uscito di strada abbattendo un palo della segnaletica e danneggiando il muro e la vetrina del negozio Nova Confezioni in via Valentini, nei pressi di piazza Berzieri.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della città termale, il conducente dell'autovettura, una Volkswagen, arrivato all'altezza dell'incrocio tra le vie Bacchelli e Valentini e viale Cavour ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato andando ad abbattere un palo della segnaletica e, dopo aver attraversato il marciapiede, è finito in parte contro il muro e la vetrina dell'adiacente negozio perdendo alcuni pezzi, tra i quali lo stemma della casa produttrice e la targa. Per fortuna, vista anche l'ora tarda, nessun pedone si trovava sul marciapiede altrimenti ben immaginabili sarebbero state le conseguenze: il conducente è riuscito a ripartire ma il rumore dello schianto ha allarmato alcuni residenti che hanno allertato il 112. I militari di via D'Acquisto, grazie alla targa, sono riusciti a risalire al proprietario ed ora il conducente rischia di vedersi elevare numerose contravvenzioni al codice della strada.

M.L.